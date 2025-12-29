Буданов разговаривает с украинцами по-взрослому, - Шнайдер

Кирилл Буданов. Фото иллюстративное: Буданов/Facebook

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов разговаривает с украинцами по-взрослому, будучи максимально реалистичным и откровенным.

Так прокомментировал свежее интервью руководителя ГУР "Суспільному" политический эксперт и блогер Михаил Шнайдер.



"Мы постоянно слышим, что с украинцами нужно начинать разговаривать как со взрослыми. И наш глава ГУР Кирилл Буданов в интервью "Суспільному" — был максимально реалистичным и откровенным. Конечно насколько может себе это позволить руководитель Разведки. Но не всем такая правда понравилась. Потому что признать, что мир не вращается вокруг тебя, и принять свою персональную ответственность в том, как происходят события — по определению некомфортно", — отметил Шнайдер.

Он обратил внимание на то, что Буданов прямо говорит, что у США есть свои интересы, очень прагматичные, которые могут нам не нравиться и не совпадать с нашим представлением о справедливости.

"Но так есть: для США стратегическая угроза — это Китай, а Россия — фактор, который эту угрозу либо уменьшает, либо усиливает. Именно этим и объясняется логика США на треке переговоров по завершению Войны. Да, Вашингтону тоже выгодно прекращение нашей войны: здесь и амбиции Трампа, и просто расчет — убрать фактор, который мешает сблизиться с Россией, что по мнению команды Трампа, позволит оторвать Москву от Пекина. Не будем вдаваться в то, насколько это реалистично. Эта иллюзия — уже проблемы Америки. А вот насколько в такой ситуации нас смогут "продавить", чтобы мы уступили свои интересы, зависит исключительно от наших возможностей. И именно об этом говорит Буданов: "Чтобы диктовать условия, нужно быть только Сильным"", — подчеркнул политолог.

Причем, сила Украины не абстрактна, отметил он, приведя озвученную Будановым информацию: удары по объектам вражеского топливно-энергетического комплекса уже вывели из строя около 21% российской нефтепереработки. По словам блогера, это — прямой экономический аргумент, который сокращает возможности кремля финансировать войну.

"И как бы громко ни звучала российская риторика о "Победной Победе", реальность другая: война для России становится все дороже. Эта цена постепенно меняет настроения внутри самой РФ. По словам Буданова, количество тех, кто заинтересован в прекращении войны, растет. И именно поэтому вся показная бравада может быть не проявлением силы, а попыткой через блеф и демонстрацию мнимого преимущества выторговать больше. И скажу откровенно. Нам нужны именно такие взрослые разговоры — без самообмана и без ожидания, что кто-то сделает нашу работу за Нас. Иллюзия, что нам все должны и кто-то извне обеспечит победу, опасна. Как для каждого отдельного человека, так и для страны в целом", — подчеркнул Михаил Шнайдер.

Напомним, что Буданов назвал, сколько зафиксировано случаев, когда представители ТЦК кого-то затягивали силой. Он считает, что речь идет о менее чем 1%.

Ранее мы также информировали, что Буданов считает, что в окружении Путина все больше людей просят закончить войну в Украине. Это обусловлено высокой стоимостью войны для России.