Буданов поздравил Нацполицию и отметил штурмовую бригаду «Лют»
4 июля 2026 10:52
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Глава Офиса Президента Кирилл Буданов поздравил сотрудников Национальной полиции Украины с их профессиональным праздником и отметил их боевой вклад в защиту страны. Глава ОП подчеркнул, что тысячи правоохранителей сегодня не только обеспечивают порядок в тылу, но и непосредственно сражаются с оружием в руках на передовой. По его словам, полиция является частью нашей армии.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на поздравление руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова.
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