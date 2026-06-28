Буданов поддержал развитие ветеранского спорта

Кирилл Буданов. Фото: Офис президента

Литвин Виктория редактор ленты новостей

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов провел встречу с представителями Федерации стронгменов Украины, занимающимися развитием ветеранского движения. Он выразил поддержку их деятельности.

Об этом сообщил военнослужащий Вооружённых сил Украины и участник "Игр Непокоренных" Богдан Крупский, передаёт Новини.LIVE.

Буданов поддержал ветеранский спорт

"Кирилл Буданов заехал к нам, чтобы поддержать ветеранский спорт и его развитие", — отметил военный.

Ветеранский спорт в Украине является одним из важных направлений физической и психологической реабилитации военных, получивших ранения или травмы во время войны против России.

Федерация стронгменов Украины активно привлекает ветеранов к адаптивным видам спорта. Многие украинские военные после ранений становятся участниками международных соревнований, в частности Invictus Games и United Nations Games, представляя Украину на мировом уровне.

Ранее Кирилл Буданов также заявлял, что ветераны должны стать настоящими моральными авторитетами украинского общества.

Как сообщали Новини.LIVE, глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что даже в условиях полномасштабной войны Украина продолжает обеспечивать работу демократических институтов и защиту прав своих граждан. По его словам, именно это является примером украинской оборонной демократии.

Как сообщали Новини.LIVE, Кирилл Буданов возглавил специальную рабочую группу, которая будет готовить ежегодное послание президента к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины. Соответствующее решение принял президент Владимир Зеленский, поручив подготовить документ к 1 декабря 2026 года.