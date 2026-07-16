Буданов о дискуссиях в обществе: эмоции не должны ослаблять борьбу с врагом

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Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил, что украинцы имеют право задавать властям сложные вопросы и требовать ответов. По его словам, активная гражданская позиция является признаком сильного общества.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Кирилла Буданова.

Буданов отметил, что дискуссии вокруг государственного управления свидетельствуют о неравнодушии граждан, однако они должны помогать находить правильные решения и делать страну сильнее.

По его словам, личные эмоции или политические симпатии не должны становиться причиной ослабления борьбы против российской агрессии.

"Мы не имеем права позволить эмоциям или спорам ослабить нашу главную силу — единство", — подчеркнул Буданов.

Руководитель Офиса Президента Украины подчеркнул, что вся энергия украинского общества должна быть направлена на противостояние врагу. Он добавил, что способность открыто обсуждать важные вопросы и при этом оставаться едиными является одним из главных преимуществ Украины.

Буданов также напомнил, что именно благодаря единству гражданского общества, государственных институтов и Сил обороны Украине удалось выстоять перед полномасштабным вторжением России.

"Единство, выдержка и доверие к украинскому государству сегодня являются таким же оружием, как и профессионализм наших военных", — заявил он.

В заключение Буданов подчеркнул, что будущее страны зависит от ответственности каждого украинца, а Украина продолжит борьбу и выстоит. Новость дополняется...