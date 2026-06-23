Бракованные мины для ВСУ: ГБР расследует неуплату НДС на 21,3 млн грн

Следственные действия. Фото: ГБР

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Государственное бюро расследований раскрыло факты поставок бракованных мин для украинской армии. На этот раз руководителю частного оборонного предприятия предъявлено подозрение в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 21,3 миллиона гривен. Еще трое сотрудников таможни будут нести ответственность за содействие этой схеме вследствие служебной халатности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение ГБР.

Частное предприятие поставляло ВСУ бракованные мины и не платило налоги

Следователи ГБР выяснили, что руководитель частной компании, изготавливавшей взрывные устройства для Сил обороны, разработал схему уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость. При ввозе из-за границы компонентов для изготовления взрывчатых веществ предприниматель предоставлял таможне поддельные документы.

Документы содержали ложную информацию о реальных характеристиках товара. Благодаря этому он смог полностью уклониться от уплаты обязательных таможенных платежей и нанес тем самым ущерб госбюджету в размере более 21,3 миллиона гривен.

Следственные действия в отношении подозреваемых. Фото: ГБР

В настоящее время директору предприятия официально сообщено о подозрении по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины, касающейся уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В то же время вопросы возникли и к представителям таможни. Подозрения по статье о служебной халатности с тяжкими последствиями (часть 2 статьи 367 УК Украины) получили трое таможенников. Следствие утверждает, что они не обеспечили надлежащего контроля при оформлении импортной продукции и позволили ввезти её без необходимых платежей. Следователи уже готовят соответствующие ходатайства в суд для избрания всем фигурантам мер пресечения.

В ГБР отметили, что в начале 2026 годаГосударственное бюро расследований ликвидировало преступную организацию, которая присвоила почти 3 миллиарда гривен, выделенных на закупку вооружения для ВСУ. Речь идет о поставках некачественных противотанковых и противопехотных мин.

Как ранее писали Новини.LIVE, недавно, 5 июня, состоялась спецоперация Нацполиции «Эскулап», в ходе которой было раскрыто масштабное сокрытие доходов представителями медицинских комиссий в большинстве украинских городов. Следователи зафиксировали элитные активы на сумму более 200 миллионов гривен, которые должностные лица ВЛК оформляли на родственников, чтобы легализовать доходы от незаконного освобождения призывников от службы.

Также несколько дней назад Государственное бюро расследований открыло производство по факту чрезвычайного происшествия в Закарпатской области. С 16 июня ГБР изучает обстоятельства гибели 29-летнего гражданина, у которого остановилось сердце после пребывания под стражей в ТЦК и СП.