Ликвидаторы аварии на ЧАЭС - 14 декабря чествуют ликвидаторов

Битва за Чернобыль – как ликвидировали аварию на ЧАЭС
Ежегодно 14 декабря в Украине чествуют участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной станции. Эта дата выбрана не случайно, ведь именно 14 декабря 1986 закончили строить защитный саркофаг над четвертым реактором ЧАЭС.
Новини.LIVE напомнит о разрушительных последствиях крупнейшей в мире, за всю историю ядерной энергетики, аварии на ЧАЭС и о тех, кто рискуя своей жизнью ликвидировал последствия техногенно-экологической катастрофы.
Взрыв на Чернобыльской АЭС
В ночь на 26 апреля 1986 года на четвертом реакторе ЧАЭС произошел взрыв. Тогда в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Для понимания, во время аварии произошло извержение эквивалентное 300 Хиросимам.
В результате катастрофы полностью эвакуировали население городов Припяти и Чернобыля и всех других населенных пунктов в радиусе 30 км вокруг станции.
Сокрытие катастрофы
С первых дней катастрофы на ЧАЭС советское руководство стремилось скрыть ее страшные последствия от собственного общества и цивилизованного мира. Но большой выброс радиационных веществ был зафиксирован вне Советского Союза.
Сотни тысяч людей в Украине и в других частях советского союза были мобилизованы на ликвидацию последствий аварии. Они начали рассказывать, что реально происходит на месте катастрофы своим родственникам и коллегам.
Ликвидация последствий
В течение нескольких часов после разрушения 4-го энергоблока пожарным и персоналу ЧАЭС удалось ликвидировать многочисленные очаги возгораний, что предотвратило угрозу распространения пожара на другие энергоблоки. Сразу после аварии были остановлены сначала третий энергоблок, находящийся в одном здании с четвертым, а затем первый и второй энергоблоки.
27 апреля началась засыпка защитных материалов из вертолетов в развал четвертого энергоблока.
Основная часть работ по ликвидации последствий аварии была выполнена в 1986-1987 годах. В них принимали участие примерно 240 000 человек.
С лучевой болезнью — в Москву
Люди, которые первыми стали на борьбу с огнем, получили облучающие дозы, которые были несовместимы с жизнью. Симптомы лучевой болезни стали проявляться сразу. В тот же день, 26 апреля, их отправили на лечение в Москву.
Среди первых ликвидаторов аварии количество умерших — 31 человек. Почти все умерли в течение нескольких недель. Еще 134 человека из числа работников ЧАЭС и спасателей получили лучевую болезнь.
Могилы залили бетоном
Первые ликвидаторы похоронены на Митинском кладбище в Москве. Их хоронили со специальными мерами безопасности.
Тела сначала заворачивали в пленку, затем в деревянный гроб, затем деревянный гроб в пленку, а потом это все это запаивали в цинковый гроб и закапывали. Позже места захоронения ликвидаторов залили бетоном.
Общее количество ликвидаторов ЧАЭС за все годы устранения последствий аварии составляет около 600 000 человек, в основном украинцев.
Напомним, ранее один из ликвидаторов аварии на ЧАЭС поделился своими воспоминаниями об устранении последствий. В частности, он отмечал, что чувствовал радиацию на вкус.
Как известно, в Чернобыле находится самый опасный предмет в мире — так называемая "Слоновая нога". Это кусок застывшей радиоактивной лавы, образовавшийся после аварии. Пребывание в одной комнате со "Слоновой ногой" в течение 300 секунд может привести к смерти за два дня.
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