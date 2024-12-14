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Битва за Чернобыль – как ликвидировали аварию на ЧАЭС

14 декабря 2024 06:05
Юлия Леськова - Выпускающий редактор
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС - 14 декабря чествуют ликвидаторов
Ликвидаторы аварии устанавливают знак о запретной зоне. Фото: Национальный музей "Чернобыль"
Юлия Леськова - Выпускающий редактор
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Ежегодно 14 декабря в Украине чествуют участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной станции. Эта дата выбрана не случайно, ведь именно 14 декабря 1986 закончили строить защитный саркофаг над четвертым реактором ЧАЭС.

Новини.LIVE напомнит о разрушительных последствиях крупнейшей в мире, за всю историю ядерной энергетики, аварии на ЧАЭС и о тех, кто рискуя своей жизнью ликвидировал последствия техногенно-экологической катастрофы.

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Взрыв на Чернобыльской АЭС

В ночь на 26 апреля 1986 года на четвертом реакторе ЧАЭС произошел взрыв. Тогда в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Для понимания, во время аварии произошло извержение эквивалентное 300 Хиросимам. 

В результате катастрофы полностью эвакуировали население городов Припяти и Чернобыля и всех других населенных пунктов в радиусе 30 км вокруг станции.

Сокрытие катастрофы

С первых дней катастрофы на ЧАЭС советское руководство стремилось скрыть ее страшные последствия от собственного общества и цивилизованного мира. Но большой выброс радиационных веществ был зафиксирован вне Советского Союза.

Сотни тысяч людей в Украине и в других частях советского союза были мобилизованы на ликвидацию последствий аварии. Они начали рассказывать, что реально происходит на месте катастрофы своим родственникам и коллегам.

Ликвидация последствий

В течение нескольких часов после разрушения 4-го энергоблока пожарным и персоналу ЧАЭС удалось ликвидировать многочисленные очаги возгораний, что предотвратило угрозу распространения пожара на другие энергоблоки. Сразу после аварии были остановлены сначала третий энергоблок, находящийся в одном здании с четвертым, а затем первый и второй энергоблоки.

27 апреля началась засыпка защитных материалов из вертолетов в развал четвертого энергоблока.

Основная часть работ по ликвидации последствий аварии была выполнена в 1986-1987 годах. В них принимали участие примерно 240 000 человек. 

14 декабря – день памяти ликвидаторов на ЧАЭС
Эвакуация людей. Фото: Национальный музей "Чернобыль"
Ликвидация последствий аварии на ЧАЭС – что известно о первых ликвидаторах
Эвакуационные колонны. Фото: Национальный музей "Чернобыль"

С лучевой болезнью — в Москву

Люди, которые первыми стали на борьбу с огнем, получили облучающие дозы, которые были несовместимы с жизнью. Симптомы лучевой болезни стали проявляться сразу. В тот же день, 26 апреля, их отправили на лечение в Москву.

Среди первых ликвидаторов аварии количество умерших — 31 человек. Почти все умерли в течение нескольких недель. Еще 134 человека из числа работников ЧАЭС и спасателей получили лучевую болезнь.

В Украине день памяти ликвидаторов ЧАЭС
Ликвидатор Валентин Ищенко за штурвалом вертолета во время работы на ЧАЭС в мае 1986 года. Фото: Национальный музей "Чернобыль"

Могилы залили бетоном

Первые ликвидаторы похоронены на Митинском кладбище в Москве. Их хоронили со специальными мерами безопасности. 

Тела сначала заворачивали в пленку, затем в деревянный гроб, затем деревянный гроб в пленку, а потом это все это запаивали в цинковый гроб и закапывали. Позже места захоронения ликвидаторов залили бетоном.

Общее количество ликвидаторов ЧАЭС за все годы устранения последствий аварии составляет около 600 000 человек, в основном украинцев.

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Ликвидаторы аварии в защитных костюмах. Фото: Национальный музей "Чернобыль"

Напомним, ранее один из ликвидаторов аварии на ЧАЭС поделился своими воспоминаниями об устранении последствий. В частности, он отмечал, что чувствовал радиацию на вкус. 

Как известно, в Чернобыле находится самый опасный предмет в мире — так называемая "Слоновая нога". Это кусок застывшей радиоактивной лавы, образовавшийся после аварии. Пребывание в одной комнате со "Слоновой ногой" в течение 300 секунд может привести к смерти за два дня. 

Чернобыльская АЭС радиация ликвидация Чернобыль Чернобыльская зона

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