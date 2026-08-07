"Купол" над Харьковом: в горсовете объяснили, как защищают город от FPV-дронов

Богдан Гладких. Фото: скрин с видео

В Харькове продолжается укрепление системы защиты от российских FPV-дронов. Для этого город совместно с военными внедряет комплекс технических решений, в который входят средства радиоэлектронной борьбы, системы обнаружения и мобильные огневые группы. Безопасность харьковчан является главным приоритетом мэра Игоря Терехова, поэтому город работает над улучшением системы защиты.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил начальник Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета Богдан Гладких.

В Харькове устанавливают новые средства защиты от FPV-дронов

По словам Гладких, после того как с мая-июня российские FPV-дроны начали долетать до Харькова, город совместно с военными приступил к внедрению дополнительных средств защиты. Часть из них публично не разглашается из соображений безопасности.

"Если говорить о FPV-дронах на оптоволокне, то уже сейчас существуют технические средства, которые, в том числе, устанавливает город. Мы не можем публично о них говорить, но вы сами ощущаете за последние недели, что произошли соответствующие изменения", — отметил Гладких.

Он добавил, что городские власти активно сотрудничают с военными и принимают все необходимые меры для противодействия как дронам на оптоволокне, так и FPV-дронам, работающим по радиоканалу. В частности, в Харькове устанавливают дополнительные средства радиоэлектронной борьбы. По словам чиновника, в последнее время количество FPV-дронов, долетающих до города, существенно уменьшилось. В то же время он подчеркнул, что так называемый "купол" не является единственным средством защиты. Гладких также отметил, что приоритетом для мэра Игоря Терехова остается безопасность харьковчан, поэтому город постоянно работает над усилением защиты совместно с военными.

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"Купол — это понятие, которое включает в себя несколько компонентов. Это и технические средства, и средства радиоэлектронной борьбы, средства обнаружения, и наши мобильные огневые группы. То есть это комплекс мер", — пояснил начальник департамента.

Гладких подчеркнул, что полностью закрыть небо над Харьковом невозможно, ведь российские войска применяют различные типы средств поражения, часто комбинируя их во время атак и постоянно совершенствуя тактику. Именно поэтому защита города требует комплексного подхода и постоянного развития систем противодействия воздушным угрозам.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, в Харькове планируют создать трехуровневую систему защиты от российских беспилотников. Она объединит технологии, которые уже используются на фронте, с автоматизированными средствами поражения воздушных целей. В то же время точную стоимость реализации проекта пока оценить невозможно.

Как сообщали Новини.LIVE, Харьков продолжает готовиться к новому отопительному сезону и учебному году в условиях постоянных российских атак. В городе не планируют приостанавливать работу общественного транспорта во время воздушных тревог, зато вводят новые протоколы безопасности. Также власти работают над усилением защиты от FPV-дронов, строительством подземных школ и модернизацией систем энергоснабжения.