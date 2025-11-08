Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким и журналистка Галина Остаповец

Почему иностранные инвесторы заработают больше на украинском юге и как Николаев уже во время войны привлекает миллионные инвестиции — в интервью Новини.LIVE рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Николаев буквально в 80 км от фронта, а в 22-м принял российскую агрессию. Сейчас в городе мало что о войне напоминает, много молодежи, детей, семей. А вот где-то не из Николаева, жизнь здесь кажется совсем по-другому.

— Вы правы. Даже в 22-м у нас продолжалась жизнь. Но на самом деле очень большая разница сейчас между 22-м годом и 25-м, ведь вернулось 90% людей. Примерно 10% еще не вернулись, но я надеюсь, что планируют это сделать. Период возвращения начался с конца 22-го года, когда был отбит Херсон. Постепенно восстановилась жизнь, кафешки, рестораны, быт, дети, собачки.

Летом у нас и фонтаны работают — жизнь идет в полную силу. У нас нет другого времени, чтобы жить, чем сейчас. Поэтому вместе с городом и областью организуется жизнь таким образом, чтобы мы учитывали ситуацию с безопасностью и чтобы не терять то время, которое имеем. И конечно, это стало возможным благодаря нашим военным и силам ПВО.

Две недели назад в Николаеве во время заседания Ассоциации прифронтовых городов и громад вы рассказали, что наш украинский юг нужно развивать как можно быстрее, ведь здесь очень большие перспективы роста. Какие именно?

— По моему мнению, наш юг является недоинвестированным. Более 20% всех убытков и разрушений — как раз здесь юге Украины. Это Запорожье, Одесса, Херсон и Николаев. И это является для нас большой проблемой.

Вместе с тем стоимость рабочей силы, строительства и производства у нас ниже. Но здесь проблема — профессиональные кадры от нас уезжают из-за ситуации с безопасностью. И наша задача — это восстановить.

Еще до войны мы начали готовить проекты для инвестирования, понимая, что развитие возможно только с деньгами, технологиями и людьми. Мы к этому готовились, но война препятствовала. Основные направления по Николаевщине — это аграрный сектор, IT, логистика, индустриальные парки, которые мы готовим еще будучи в войне.

Мы гордимся тем, что некоторые проекты уже реализованы во время войны, как большой ветропарк на 128 МВт. В этом году должны зарегистрировать индустриальный парк. Государство сейчас открыло рынок земли и сейчас именно то время, когда нужно готовиться.

Виталий Ким. Фото: Александр Самойлов/Новини.LIVE

Ведь как только закончится война, должны использовать все внимание к югу Украины и Николаевской области, которое сейчас есть со стороны международных партнеров, чтобы они проинвестировали в нашу экономику.

У нас есть много успешных кейсов с международными партнерами. В первую очередь - это королевство Дании, которая уже помогла Николаевщине на 170 миллионов евро. Еще 225 миллионов евро должны получить в течение трех следующих лет. В целом это 300 миллионов евро.

Мы уже переходим с ними от социальных и гуманитарных программ к программам развития. Все мы понимаем, что восстанавливать Украину нужно будет нам. Нам нужна будет сильная экономика и уже сейчас мы работаем над созданием рабочих мест и уплаты налогов.

Даже запустили процедуры перехода под европейские стандарты, чтобы, когда мы будем в Европе, мы уже разговаривали на одном языке и понимали все процедуры. То есть мы уже три года занимаемся адаптацией наших граждан к европейскому законодательству.

Горжусь тем, что все наши общины имеют партнеров по программам за рубежом, имеют своих экспертов, которые работают уже по другим стандартам.

Насколько понятно, вы стали сопредседателем Ассоциации прифронтовых городов и громад вместе с мэром Харькова Игорем Тереховым. А чем именно данная Ассоциация поможет Николаеву и области?

— Вместе легче. Дело в том, что мы отстаивали каждый свой регион, каждый свою проблематику, и к этому относились как к региональной проблеме. То есть правительство выделяло средства, понимало, помогало, выделяло программы отдельно для Николаевщины, Херсонщины, Харьковщины. Но, по сути, у нас одна проблема. И теперь правительство поставило задачу помощи прифронтовым как приоритетную. Вот например, страхование кредитных рисков.

Виталий Ким и Игорь Терехов, фото: Александр Самойлов/Новини.LIVE

Он существовал, но сам инструментарий внутри банков не позволял реализовать эту программу. Риски были больше и банкам просто невыгодно было кредитовать бизнес на прифронтовых территориях. Это уже решено, благодарен Юлии Свириденко и министру экономики Егору Соболеву, который, кстати, решил вопрос по сращиванию, который висел два года.

Но нам нужно не только выровняться с неприфронтовыми общинами... Потому что во Львове сейчас экономический бум. И ясно, что для бизнеса непонятно, почему он должен ехать на прифронтовую территорию, чем спокойно работать себе в других регионах.

Поэтому нам нужны дополнительные условия для бизнеса, чтобы они понимали, почему его нужно делать у нас (имеется в виду в прифронтовых регионах. - ред.). Потому что это будет выгодно и потому, что здесь есть какие-то преференции.

Например, в разрезе софинансирования, 50 на 50 государственная программа с общинами или с областями. Для прифронтовых мы говорим, что это должно быть не 50 на 50, а 20 на 80. Больше для государства.

Город Вознесенск, что на Николаевщине. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Тогда это будет понятный инструмент, почему бизнесу выгодно брать кредит здесь, например, по какой-то программе, ведь здесь другой процент.

В целом это и есть цель объединения в Ассоциацию прифронтовых городов и общин, чтобы систематизировать наши проблемы, чтобы нас услышали и чтобы мы занимались адвокацией бизнеса на прифронтовых территориях.

Все это касается первоочередного развития, восстановления и увеличения налогов. Чтобы у нас тоже были бюджеты. В том числе и на восстановление, ведь просто физически ударов РФ больше здесь.

Поэтому мы объединились в Ассоциацию, чтобы совместно продвигать интересы прифронтовых территорий.

Правительство вас слышит?

— На самом деле правительство слышало и раньше, но все регионы отдельно. Всегда была хорошая коммуникация, но сейчас это более системная история.

Вот, например, Президент помог нам решить проблему с водой. Позже будут результаты по животноводству, орошению.

У южных регионов в целом достаточно похожие проблемы и определенные преимущества. Все порты на юге, солнца и ветра тоже больше на юге. Орошение, логистика тоже здесь. То есть мы как раз по этому принципу пытаемся систематизировать и создавать программы восстановления.

В Раде обсуждают повышение зарплаты медикам, педагогам, которые работают в прифронтовых регионах. Какие потребности Николаевщины?

— Действительно, в бюджете-26 заложены деньги на поднятие зарплаты учителям.

В целом для нас это действительно большая проблема, потому что специалисты, особенно с детьми, хотят переехать в более спокойные регионы. Ведь у них нет мотивации работать в сложных условиях.

Я считаю, что основной мотивацией, кроме патриотизма, для людей должны быть деньги. Поэтому мы должны платить больше тем, кто работает в более сложных условиях. И вопрос уже поднят. Частично правительство его решило и сейчас поднимается вопрос повышения зарплаты медикам.

Министр Ляшко точечно делал отдельный пакет для Очакова (город подвергается постоянным обстрелам и находится в зоне боевых действий. - ред.) по увеличению зарплат и действительно приехали врачи.

Какой должна быть зарплата учителей и, например, энергетиков, которые работают в прифронтовых общинах?

— Зарплаты должны быть большими. Например, у энергетиков или у газовиков самые низкие зарплаты, поэтому они просто переходят в смежные. То есть, на энергетика в облэнерго, и тогда у них зарплата в полтора раза выше. Я понимаю, что ртов много, а яблоко одно, но я бы удвоил бюджет на Николаевскую область.

Потому что вот, например, Харьков может себе позволить некоторые вещи. Там бесплатный транспорт и есть деньги на то, чтобы за городом смотреть. Мы сейчас с нашим мэром проговаривали о бесплатном транспорте, сколько он будет стоить городу? Это примерно 340 млн, плюс дополнительно еще 50 млн. Но не все так линейно, потому что, например, нужно уволить кондукторов. То есть не уволить, а предложить что-то другое.

Мы рассматриваем эту историю, но для того, чтобы были деньги - нужно развивать привлекательность города и области.

Не секрет, что к нам переезжают крупные предприятия, потому что у нас есть коммуникация с властью на всех уровнях, и мы адвокатируем их интересы. Но у нас есть одно правило - ты платишь белые налоги и у тебя больше нет проблем. Тебя никто не кошмарит, не ходит и не задает тупых вопросов.

И бизнесу нравится, когда он платит налоги, и у него есть персональное сопровождение в виде власти, скажем так.

Уточню, чтобы людям было понятно. Если найдут средства, то со следующего года транспорт в Николаеве может быть бесплатным?

— Не могу об этом пока сказать, потому что сейчас идет аудитка "Электротранса". Пока точно не знаю, но такая идея есть и сейчас она рассматривается.

Можно ли ее имплементировать в следующем году? Тоже сказать не могу, потому что не вижу всех цифр.

В центре Николаева до сих пор стоит здание обанкротившегося судостроительного завода. Есть идеи, что с ним делать?

— Сейчас завод находится в сфере оборонпрома, но он действительно банкрот и по памяти его территория где-то 140 гектаров. Это наша боль, ведь с одной стороны мы должны сохранить кораблестроение, и при этом развивать место.

Судостроительный завод в Николаеве. Фото: Новини.LIVE

Но, к сожалению, по новым стандартам эти глубины уже не позволяют строить корабли. Хотя на этом заводе были построены четыре крейсера, в том числе и крейсер "Москва" (имеется в виду потопленный российский крейсер "Москва" в апреле 2022 года. - ред.). Это был первый крейсер, который построили именно в Николаеве. Здесь также был сделан авианосец, который Украина продала Китаю.

Есть идея, которую мы проговариваем и над которой мы работаем, чтобы Дания другие иностранные партнеры выкупили часть завода, оставили кораблестроение, а из другой части сделали технологический парк, бизнес-центры. В общем создали общественное пространство для людей, ведь это центр города.

Это означает, что здесь самая дорогая земля в городе, которая сейчас не используется и стоит в запущенном состоянии.

Но это очень сложная процедура, требует внимания на уровне Президента и Президентов других стран. И мы над этим работаем.

Сколько стоит территория завода?

— Я оцениваю, что сотка земли здесь стоит примерно 5 тысяч долларов, например. А может больше, если ближе к воде. В целом где-то 50 миллионов евро.

Заинтересованные инвесторы есть, но все детали должны быть согласованы с Оборонпромом и в целом государством. Ведь процедурно завод в банкротстве, процедурно он принадлежит государству и оборонному комплексу, который уже здесь ничего военного не производит.

То есть продажу должен одобрить Президент?

- Я еще не готов, а Президенту нельзя давать неподготовленные проекты. Нужно все подготовить, обосновать, расписать, каким будет эффект, сколько на это нужно денег, времени и как это сделать процедурно. Поэтому я только готовлюсь.

На каком этапе война против РФ находится сейчас и когда она может закончиться — читайте во второй части интервью с главой Николаевской ОГА Виталием Кимом.