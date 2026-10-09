Трамп выбирает между депортацией и продлением защиты украинцев

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evan Vucci

До 19 октября администрация президента США должна определиться с будущим более 100 тысяч украинцев, нашедших убежище от войны на территории США. Белый дом стоит перед выбором: официально продлить временный статус защиты, окончательно его отменить или же просто проигнорировать установленный крайний срок. Последний вариант активно обсуждается в политических кругах как наиболее компромиссный. Если срок действия статуса истечет без формального решения о его отмене, миграционное законодательство гарантирует автоматическую шестимесячную отсрочку.

Об этом говорится в статье Politico, передает Новини.LIVE.

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Политические риски и позиция Белого дома

Как рассказал на условиях анонимности один из помощников в Конгрессе, затягивание с принятием решения поможет администрации перед выборами. С одной стороны, это успокоит сторонников жесткой антииммигрантской линии, с другой — позволит избежать пиар-катастрофы из-за принудительного выдворения беженцев.

"Значительная политическая реакция, которая возникнет со стороны администрации, пытающейся депортировать украинцев, является здесь одним из главных факторов. Неправильно держать их в неопределенном состоянии, как в случае с Сальвадором, но это может быть вероятным путем для администрации", — отметил помощник конгрессмена.

Другой источник, знакомый с процессом формирования украинской политики, утверждает, что отношение к мигрантам во многом диктуется общим ухудшением двусторонних отношений. По словам собеседника, сейчас нет стимулов принимать позитивные решения в отношении украинцев, ведь все подчинено более широкому контексту, в котором "принципиально ничего не изменилось с приходом Трампа".

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Это подтверждается и недавними публичными выпадами, ведь еще в понедельник, 5 октября, Дональд Трамп обвинил Украину в рекордно высоких ценах на энергоносители. В то же время в 2025 году администрация уже отказалась от идеи отменить отдельную программу для украинских беженцев из-за критики со стороны обеих партий, ограничившись приостановкой приема новых заявок от американских спонсоров.

Есть ли поддержка украинцев среди других сенаторов

Однако внутри политической системы США ведутся острые дискуссии о целесообразности сохранения защиты. Сторонники радикального подхода настаивают на полном сворачивании программ TPS. В частности, сенатор-республиканец от Индианы Джим Бэнкс в интервью Fox News заявил, что такая защита часто становится бессрочной, отнимая рабочие места у граждан, и что "процесс TPS" ставит «Америку на последнее место».

В то же время сохранение статуса поддерживают многие демократы и часть республиканцев, в том числе председатель фракции «Свобода» Палаты представителей Байрон Дональдс, который публично выразил несогласие с Трампом по этому вопросу.

Группа сенаторов 22 сентября обратилась с официальным письмом к министру внутренней безопасности Марквейну Маллину и государственному секретарю Марко Рубио. Демократка Джин Шахин вместе с республиканками Лизой Мурковски и Сьюзен Коллинз подчеркнули, что украинцы стали крайне важной рабочей силой. Они предупредили, что отмена защиты может нарушить работу этих отраслей, увеличить расходы для американских потребителей и вынудить тысячи опытных работников покинуть свои рабочие места». В то же время сенатор Шахин признала, что "исходя из текущей политики, трудно представить, как это произойдет".

Двойные стандарты и молчание Киева

Действия американских властей в отношении мигрантов из других стран демонстрируют отсутствие единого подхода. В мае администрация продлила временный статус для ливанцев из-за конфликта Израиля с группировкой "Хезболла". В то же время Белый дом проигнорировал аналогичные потребности граждан Гаити и полностью отменил защиту для мигрантов из Камеруна, Мьянмы, Йемена, Южного Судана и Сомали.

Глава Центра иммиграционных исследований Марк Крикорян сомневается, что Белому дому удастся безболезненно оставить украинцев в правовом вакууме.

"Я не уверен, что им это сойдет с рук. Люди будут говорить об этом, и можно ожидать, что они будут внимательно следить за новостями из Украины", — подчеркнул аналитик.

Politico отмечает, что пока в Вашингтоне продолжаются споры, официальный Киев и Посольство Украины в США воздерживаются от комментариев относительно будущего своих граждан, а американские правозащитные организации традиционно сосредоточены на обеспечении Украины оборонным оборудованием.

Новини.LIVE сообщали, что Дональд Трамп будет тянуть время вплоть до окончательного крайнего срока 18 октября, прежде чем принять решение о введении штрафных тарифов против Пекина и Нью-Дели за импорт энергоносителей из РФ. Президент США тщательно просчитывает все последствия применения инициативы Линдси Грэма, которая затрагивает ключевых покупателей российского сырья.

Между тем лидеры обеих партий в Сенате оказывают давление на Белый дом с требованием без промедления запустить этот пакет жестких ограничений. Американские законодатели призывают парализовать логистику «теневого флота», заблокировать международные платежные схемы Кремля, а также перекрыть Москве доступ к критически важной микроэлектронике и космическим спутниковым технологиям.