Без хлеба и воды: экономист дал прогноз по ситуации в Крыму

Очередь из автомобилей на выезде из Крыма. Фото: социальные сети

Временно оккупированный Крым стремительно приближается к статусу изолированного острова из-за систематического уничтожения логистических путей украинскими беспилотниками. Эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует полуострову масштабную гуманитарную катастрофу, которая в первую очередь ударит по запасам продовольствия и питьевой воды.

Об этом Олег Пендзин рассказал в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE.

В Крыму сложилась критическая ситуация с поставками продовольствия и топлива

По его прогнозам, следствием такой изоляции станет полномасштабная гуманитарная катастрофа.

«Отдельно возьмем Крым. Крым сегодня фактически превращается украинскими дронами в остров», — подчеркнул аналитик.

Он пояснил, что уязвимость полуострова кроется в его исторической неспособности обеспечивать собственные потребности.

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«Послушайте, проблема заключается в том, что Крым никогда в полном объеме себя не обеспечивал. Ничем», — добавил Пендзин.

В первые годы независимости Украины функционирование Южно-Крымского канала позволяло полуострову поддерживать сельскохозяйственное производство и частично покрывать спрос на продовольствие. Сейчас же, по словам экономиста, эти территории превратились в «выжженную землю» с колоссальным дефицитом водных ресурсов, поэтому о самостоятельном выращивании продовольствия сегодня не может быть и речи.

Также эксперт подчеркнул, что экономическая модель современного Крыма крайне нестабильна. Для местных жителей основным источником дохода на весь год был курортный сезон, который обычно длится четыре месяца. Кроме того, ситуацию осложняет полное отсутствие местных нефтеперерабатывающих заводов, поэтому все горюче-смазочные материалы полностью завозятся извне. Следовательно, любой сбой в логистике мгновенно сказывается на жизни крымчан.

Пендзин напомнил о заявлении командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта «Мадяра» Бровди, который извинился перед украинцами на оккупированных территориях за временные трудности.

«Об этом нужно четко осознавать. И мы услышали от Мадяра, что он извинился перед украинцами на оккупированных территориях за то, что вынужден принимать подобные меры. Очень показательный момент», — подчеркнул эксперт.

Аналитик убежден, что разрушение путей снабжения приведет к критическим последствиям именно в сфере базовых потребностей местного населения.

«То есть, когда мы с вами говорим о Крыме, там, на самом деле, я думаю, в ближайшее время сложится чрезвычайно сложная ситуация, чрезвычайно», — прогнозирует экономист.

Он отметил, что нехватку топлива люди ещё смогут перетерпеть.

«А отсутствие хлеба в магазинах — это уже критическая ситуация. Или воды, например», — подытожил эксперт Экономического дискуссионного клуба.

Новини.LIVE ранее писали, что успешные действия украинских сил по разрушению транспортной инфраструктуры врага на юге привели к серьезному сбою в снабжении армии РФ. Под прицелом оказались стратегические путепроводы и мосты, связывающие оккупированную крымскую территорию с херсонским плацдармом.

Перебои с доставкой грузов оказались настолько ощутимыми, что 21 июня подконтрольное Кремлю правительство Крыма объявило о переходе на чрезвычайный режим функционирования. Из-за острого топливного кризиса АЗС полуострова перестали отпускать топливо за наличные или талоны частным лицам, а паромное сообщение было временно приостановлено. Для снижения нагрузки на сети и уменьшения рисков новых ударов оккупанты также свернули все уличные массовые акции и сократили время работы магазинов.

Введенные ограничения и закрытие рекреационных объектов окончательно сорвали летние планы российских войск и спровоцировали панику на полуострове. Вместо ожидаемого потока отдыхающих на выездах из Крыма образовались автомобильные очереди из людей, пытающихся эвакуироваться вглубь РФ, причем пик этой миграции аналитики прогнозируют на середину июля.