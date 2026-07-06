Беспилотники нанесли удар по одному из крупнейших НПЗ России

Пожар на Ярославском НПЗ. Фото: российские СМИ

Александр Шорохов Редактор

В ночь на 6 июля группа беспилотников атаковала крупный нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в российском городе Ярославль. В результате точных попаданий на территории стратегического предприятия разразился мощный пожар. Местные жители зафиксировали серию громких взрывов и продолжительную детонацию, которые длились в течение нескольких минут подряд.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на публикации свидетелей в Telegram-каналах.

Значение атакованного объекта для РФ

Очевидцы массово распространяют в социальных сетях кадры с места происшествия, на которых виден густой дым над промышленной зоной города.

В Ярославле атакован НПЗ. Фото: Exienova​

Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод официально входит в пятерку крупнейших топливных предприятий на территории страны-агрессора. В частности, предприятие ежегодно перерабатывает около 15 миллионов тонн нефти.

Последствия ударов по НПЗ. Фото: Telegram-канал Exienova

Что известно о НПЗ в Ярославле

Этот промышленный гигант является ключевым активом компании "НГК Славнефть", причем почти все акции поровну разделены между государственными корпорациями "Роснефть" и "Газпром".

Как сообщали Новини.LIVE ранее, этот НПЗ подвергается атаке не впервые. Весной после аналогичного ночного налета БПЛА в Ярославле в течение длительного времени горели топливные цистерны и резервуары. Тогда из-за масштабного задымления и опасности взрывов местные власти были вынуждены на несколько часов полностью перекрыть автомобильный выезд в сторону Москвы.

Также Новини.LIVE писали, что удары с большого расстояния по российским топливным объектам уже привели к серьезным последствиям внутри страны-агрессора. Даже российский диктатор Владимир Путин был вынужден официально признать топливный кризис в РФ.