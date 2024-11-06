Байден официально поздравил Трампа с победой на выборах

Джо Байден в Белом доме. Фото: Reuters

Действующий президент США Джо Байден поздравил Дональда Трампа с победой в гонке и предложил встретиться. Приветствия и приглашения были озвучены в телефонном разговоре.

Об этом сообщило издание CNN в среду, 6 ноября.

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Байден поздравил Трампа

Джо Байден позвонил Дональду Трампу, который победил на президентских выборах. Президент США поздравил следующего лидера Америки с победой и пригласил на встречу.

Как пишет CNN со ссылкой на чиновника Белого дома, Байден сказал Трампу, что "стремится к плавному переходу власти и объединению страны".

Также Байден пригласил победителя президентской гонки на встречу в Белый дом. По словам чиновника, дату визита должны согласовать в ближайшее время.

Байден также имел разговор со своим вице-президентом Камалой Харрис, поздравив ее "историческую кампанию".

Обращение Джо Байдена к американцам запланировано на 7 ноября.

Напомним, вице-президент США Камала Гаррис также позвонила по телефону Дональду Трампу и официально поздравила его с победой на выборах.

Ранее Новини.LIVE писали, что российский диктатор Владимир Путин неофициально приветствовал Дональда Трампа с победой на выборах президента США. В РФ надеются на изменение позиции Америки по поддержке Украины.