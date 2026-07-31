"Азов" не имеет отношения к нацизму: Билецкий о символике бригады

Андрей Билецкий. Фото: кадр из видео

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что полк "Азов" не имеет никакого отношения к нацизму, а его символика не связана с СС. По его словам, шеврон подразделения символизирует "Идею Нации" и имеет украинское происхождение.

Об этом Андрей Билецкий рассказал в интервью американской блогеру Лоре Лумер, передает Новини.LIVE.

Билецкий объяснил значение символики "Азова"

Во время беседы Лора Лумер спросила Андрея Билецкого об обвинениях в адрес "Азова" в якобы неонацистских взглядах и поинтересовалась, стоит ли изменить шеврон подразделения из-за того, как его воспринимают за рубежом.

В ответ командир Третьего армейского корпуса подчеркнул, что "Азов" не имеет никакого отношения к нацизму. По его словам, символ, который использует подразделение, не является знаком СС, а означает "Идею Нации".

Белецкий отметил, что в Украине один из самых низких уровней ксенофобии в Европе, а среди военных "Азова" всегда были представители разных национальностей и религий, в частности евреи и мусульмане.

По словам генерала, нельзя оценивать предмет или символ только из-за того, что его когда-то использовал какой-то человек или движение. Он привел пример с повседневными вещами, которые не становятся негативными из-за того, что их кто-то использовал в прошлом.

"То, что Гитлер ел вилкой или был вегетарианцем, не делает вилку или вегетарианцев чем-то плохим", — подчеркнул генерал, призвав не искать повсюду искусственные триггеры.

Билецкий также заявил, что для бойцов "Азова" этот шеврон имеет особое значение, поскольку связан с памятью о погибших побратимах. По этой причине, по его словам, смена символики была бы морально сложным решением.

В то же время командир Третьего армейского корпуса отметил, что при создании символики нового подразделения уже учитывал этот опыт и подходил к выбору знаков более тщательно.

Новини.LIVE сообщали, что командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что преимущество России в численности личного состава и ресурсах не гарантирует ей победы в войне. По его словам, в истории есть много случаев, когда сторона, уступающая по возможностям, одерживала победу благодаря грамотной стратегии, эффективности и качественному управлению.

Также Новини.LIVE писали, что, по словам Андрея Билецкого, примерно треть российских военных, попадающих в плен к ВСУ, являются гражданами других стран. Россия привлекает к войне иностранцев из стран Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, в частности из-за значительных потерь собственной армии.