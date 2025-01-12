Партизаны АТЭШ раскрыли секретную ядерную часть Минобороны РФ

АТЕШ нашли секретную часть ядерного управления РФ — фото
Партизаны "АТЕШ" обнаружили секретную часть ядерного управления Минобороны России. Она расположена на Дальнем Востоке.
Об этом сообщает "АТЕШ" в Telegram в воскресенье, 12 января.
Секретная часть ядерного управления России
"Наш агент провел разведку на секретном объекте МО РФ, расположенном в городке Фокино, Приморского Края. Согласно документам, к которым наш агент получил доступ, это вч 36199, которая входит в перечень засекреченных", — говорится в сообщении.
Эта воинская часть является подразделением 12-го Главного управления Минобороны РФ, которое отвечает за ядерное обеспечение.
Оккупанты пытаются замаскировать ее настоящую деятельность, распространяя версию о расположении там вч 73750, однако это не соответствует действительности. Согласно документам, военнослужащие этой части получают доплаты за секретность, что указывает на ее функционирование в интересах Тихоокеанского флота РФ.
"Город Фокино — закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО), что подтверждает высокую степень секретности и важность объекта. Вероятно, что в данной вч могут находиться баллистические ракеты, склад или распределительный пункт, обеспечивающий арсенал для Тихоокеанского флота и его стратегических подразделений", — говорится в сообщении.
Напомним, россияне обустроили опорный пункт в заброшенной многоэтажке у моря в оккупированном Крыму. Известно, что рядом размещены техника и солдаты.
Ранее агенты "АТЕШ" зафиксировали колонну российской техники возле Джанкоя. В составе — боекомплекты для ПВО и многочисленные топливные цистерны.
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