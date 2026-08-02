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Атака на Запорожье: число раненых достигло 31

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2026 23:08
Атака на Запорожье: число раненых достигло 31
Последствия удара по Запорожью. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

2 августа российские войска нанесли удар с КАБом по жилому кварталу Запорожья. Людей извлекали из-под завалов. На данный момент известно о 31 раненом и одном погибшем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Россия атаковала Запорожье

В воскресенье, 2 августа, российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по частной застройке Запорожья.

По словам главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, в результате атаки были повреждены жилые дома и возник пожар.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что число пострадавших в результате вражеской атаки по жилому сектору продолжает расти. На данный момент известно уже о 31 раненом мирном жителе.

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Также сейчас в регионе объявлена новая угроза применения врагом управляемых авиационных бомб.

Как сообщали Новини.LIVE, 26 августа россияне также атаковали Запорожье КАБами. В результате обстрела были повреждены дома, учебное заведение, складские помещения, а также погиб человек.

Также мы писали, что враг нанёс удар по жилому кварталу и торговому центру в Запорожье. На площади 500 квадратных метров возник пожар. Тогда пострадали 9 человек, один человек погиб.

Запорожье обстрелы Запорожская ОВА
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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