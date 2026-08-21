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Главная Новости дня Атака дронов на Сумы: среди восьми раненых есть подросток

Атака дронов на Сумы: среди восьми раненых есть подросток

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2026 08:15
Атака беспилотников на Сумы: данные полиции о последствиях
Пожар в частном доме в Сумах. Фото: Сумская областная государственная администрация

Российские войска ночью 21 августа нанесли удары беспилотниками по Ковпаковскому району Сум, повредив двухэтажный жилой дом и инфраструктурные объекты. По обновленной информации полиции, травмы получили восемь человек, в том числе несовершеннолетняя. На местах прилетов работают соответствующие службы.

Об этом сообщили журналисты "Суспільне" с места событий, передает Новини.LIVE.

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Россияне атаковали Сумы 21 августа

Восемь мирных жителей Сум получили травмы в результате ночного удара российских беспилотников по городу. Об увеличении числа пострадавших сообщили в полиции Сумской области, уточнив, что среди раненых есть 16-летняя девушка.

Суми обстріл
Пожар в Сумской области в результате атаки РФ. Фото: Нацполиция Украины

Атака пришлась на Ковпаковский район областного центра. Как сообщил исполняющий обязанности мэра Сум, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзар, вражеские БПЛА поразили жилую застройку и инфраструктуру.

"Ночью враг атаковал Сумы беспилотниками. Зафиксировано попадание в двухэтажный жилой дом, а также по объектам инфраструктуры в Ковпаковском районе", — заявил Кобзар.

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Во всех местах, где произошли попадания беспилотников, сразу же приступили к работе профильные городские и экстренные службы для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий ночного обстрела.

Сумська область обстріли 21 серпня
Разрушенный частный жилой дом. Фото: Нацполиция

Помимо несовершеннолетней девочки, травмы зафиксированы у двух женщин в возрасте 50 и 66 лет, а также у мужчин в возрасте от 35 до 39 лет.

Росія атакувала Сумську область
Экстренные службы на месте вызова. Фото: Нацполиция

Взрывы также раздавались и в Сумской области. В частности, в Есманской общине российский беспилотник попал непосредственно в частный дом, в результате чего телесные повреждения получил 40-летний мужчина. Еще одной мишенью оккупантов стала Конотопская община, где вражеский обстрел привел к ранению 78-летней женщины. Врачи оказали пожилой жительнице необходимую медицинскую помощь на месте без госпитализации.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, российские войска атаковали Сумы в ночь на пятницу, 21 сентября. Они направили беспилотники на жилой сектор, где вспыхнули масштабные пожары.

Также экономический эксперт Алексей Кущ предупредил, что у России есть планы по уничтожению газоснабжения в Украине. Среди областей, находящихся в зоне риска атак на газотранспортную систему, есть и Сумская область.

Россия ежедневно атакует Украину, применяя баллистические и другие типы ракет, которые в настоящее время невозможно сбивать силам ПВО из-за нехватки боеприпасов. В связи с этим Владимир Зеленский в очередной раз обратился к партнерам с призывом помочь Украине на фоне масштабной российской атаки.

пожар Сумы обстрелы дроны ранение
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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