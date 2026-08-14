Атака дронов на Москву и Усть-Лугу: в РФ остановили аэропорты

Пожар в Енакиево. Фото: кадр из видео

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Массированный налёт беспилотников всколыхнул Россию в ночь на 14 августа. Известно, что атака вызвала мощный пожар в порту Усть-Луга и сбои в работе авиации. Между тем российские власти сообщили о якобы сбитых 54 дронах над Ленинградской областью.

Об этом сообщают жители атакованных регионов в соцсетях и российских СМИ, передает Новини.LIVE.

В России гремели взрывы 14 августа

В ночь на 14 августа территория Российской Федерации подверглась масштабной атаке ударных беспилотников, в результате которой вспыхнул пожар в районе морского порта Усть-Луга и были зафиксированы разрушения инфраструктуры. Из-за угрозы с воздуха в нескольких российских аэропортах действовали временные ограничения на вылет и прием пассажирских самолетов.

Морской порт Усть-Луга. Фото: соцсети

Согласно официальным сообщениям российской стороны, наибольшее количество дронов было направлено на северо-западные и столичные регионы. В частности, власти Ленинградской области объявили о якобы ликвидации 54 беспилотных летательных аппаратов.

Сообщение мэра Москвы об атаке. Фото: скриншот

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что противовоздушная оборона отразила налёт как минимум 12 беспилотников, которые двигались в направлении столицы РФ.

Пожар в ТЦ "Галактика". Фото: кадр из видео

Также известно, что под атакой оказался ТЦ "Галактика" в Енакиево, расположенном на территории временно оккупированной россиянами Донецкой области.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что усиление украинских дроновых ударов вглубь РФ напугало российского диктатора настолько, что Кремль был вынужден существенно изменить протоколы безопасности. Известно, что для сокрытия передвижений Владимира Путина всё чаще используют бронепоезда, фальшивые кортежи и заранее записанные видео встреч.

Вместе с тем успешная дальнобойная кампания заметно укрепила позиции Киева накануне контактов с Вашингтоном. Новые возможности Сил обороны по поражению стратегических объектов противника создают предпосылки для более жесткого давления со стороны команды Дональда Трампа на Москву.

Параллельно украинские атаки на логистику ритейлера Wildberries уничтожили треть складских мощностей компании — не менее 12 крупных хабов. Колоссальные убытки, сопоставимые с бюджетами отдельных российских регионов, грозят российским бизнесменам волной банкротств из-за неспособности государства компенсировать потери.