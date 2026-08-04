Атака БпЛА в России: есть погибшие, горят НПЗ и склады Wildberries

Пожар на НПЗ в Сизране. Фото: российские соцсети

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Массированная атака беспилотников в России утром во вторник, 4 августа, привела к пожарам на промышленных и логистических объектах в нескольких регионах. В Московской области в результате обстрелов погибли пять человек, ещё шестеро получили ранения, а также загорелся нефтеперерабатывающий завод в Сизране и склады маркетплейса.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные из соцсетей, где россияне публиковали фото и видео прилетов.

В России под атакой оказались новые склады Wildberries и НПЗ

В нескольких регионах Российской Федерации утром зафиксировали последствия масштабного налета дронов, который привел к разрушениям и человеческим жертвам. По информации местного губернатора, самая тяжелая ситуация сложилась в Московской области, где в результате атак беспилотников погибли пять граждан, а еще шестеро получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Переписка в чате сообщества о налетах. Фото: скриншот

Одним из направлений удара в Подмосковье стал город Чехов, где беспилотные летательные аппараты поразили складские помещения компании Wildberries. Очевидцы событий распространяют в сети видеозаписи последствий атаки дронов, на которых видно, как после ударов по складам огонь перекинулся на большие площади.

Виден дым после попадания дрона по складам в Чехове. Фото: соцсети

Одновременно с этим объектом под обстрелом дронов оказался ещё один складской комплекс Wildberries, расположенный в посёлке Красный Бор Ленинградской области.

Карта местоположения хаба. Фото: скриншот

Помимо логистической инфраструктуры, разрушениям подвергся топливно-энергетический сектор агрессора. В Сизране БПЛА атаковали местный нефтеперерабатывающий завод, на территории которого вспыхнул масштабный пожар, кадрами которого делятся местные Telegram-каналы.

Пожар на НПЗ в Сизране. Фото: соцсети

Предыдущий подобный удар по этому НПЗ был зафиксирован 12 июля.

Новини.LIVE ранее сообщали, что 3 августа в Владимирской области произошел масштабный пожар на крупном сортировочном центре компании Wildberries в селе Хрястово. Этот комплекс выполняет функцию ключевого логистического хаба, обеспечивающего товарооборот между Москвой и другими западными регионами России.

Параллельно с этим в Белгороде в результате атаки дронов был поврежден местный технологический университет. По данным из открытых источников, на базе этого учебного заведения велась разработка систем управления беспилотниками и осуществлялась специализированная подготовка операторов БПЛА.