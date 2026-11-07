Два газовых диска вокруг белого карлика — мёртвого ядра звезды, похожей на Солнце. Фото: Reuters

Астрономы обнаружили белого карлика с необычной системой планетарных обломков. Вокруг звезды расположены два отдельных кольца, которые, вероятно, сформировались из остатков скалистых тел. Это открытие может дать представление о том, что произойдет с Солнечной системой после превращения Солнца в белого карлика.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

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Какую необычную звезду обнаружили астрономы

Обнаруженный белый карлик получил название J1328−1450. Он расположен в Млечном Пути, в созвездии Девы, примерно в 1600 световых лет от Земли. Наблюдения за ним проводились с помощью телескопа Very Large Telescope Европейской южной обсерватории, расположенного в Чили.

Главная особенность этой системы — диск из планетарных обломков, состоящий из двух отдельных колец. Ранее астрономы обнаружили 21 белого карлика, окруженного планетарными обломками, однако во всех этих случаях наблюдался лишь один диск, а не два кольца.

Исследователи предполагают, что необычная структура могла сформироваться при участии двух скалистых тел, которым удалось пережить бурное преобразование звезды. Один из авторов исследования, астроном Фелипе Лагос-Вильчес из Технического университета имени Федерико Санта-Мария в Чили, объяснил, какое значение имеет это наблюдение для понимания эволюции планетных систем:

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"Это также подтверждает предположение, что каменные планетарные тела могут пережить превращение звезды в белого карлика".

Масса J1328−1450 составляет примерно 47% массы Солнца, а её диаметр почти равен диаметру Земли.

Как образовались два кольца вокруг белого карлика

По предположениям исследователей, каменные тела, оставшиеся возле белого карлика, могут быть обломками более крупных планет, подвергшихся значительному разрушению. Когда звезда расширилась до красного гиганта, ближайшие к ней планеты были поглощены, тогда как некоторые более удаленные объекты смогли уцелеть.

Впоследствии под действием гравитации часть каменных тел перешла на вытянутые орбиты, которые приблизили их к белому карлику. Лагос-Вильчес пояснил, что планетная система не исчезла полностью, а её отдельные составляющие продолжили существовать:

"Планетная система не исчезла полностью. Некоторые каменистые тела под действием гравитации перешли на вытянутые орбиты, которые приблизили их к белому карлику".

Объекты, которые подошли слишком близко к звезде, были разорваны её гравитацией. Их вещество образовало диск из пыли и газа. В то же время два относительно крупных каменных тела, вероятно, уцелели внутри него. Их присутствие может объяснять появление двух концентрических колец.

На различия между кольцами указывает и их химический состав. По словам Лагоса-Вильчеса, во внешнем кольце значительно меньше магния, чем во внутреннем. Это может свидетельствовать о том, что они образовались из разных исходных тел или из разных слоёв одного каменистого тела.

Что это открытие говорит о будущем Солнечной системы

Примерно через 5 миллиардов лет Солнце также превратится в красного гиганта, а впоследствии станет белым карликом. Этот процесс будет иметь значительные последствия для планет нашей системы, прежде всего для тех, что расположены ближе к звезде.

По прогнозам, Меркурий и Венера будут поглощены Солнцем по мере его расширения. В то же время среди учёных до сих пор нет единого мнения относительно того, постигнет ли такую же судьбу Землю. Зато у внешних планет, в частности у Юпитера и Сатурна, а также у других более удаленных тел будет гораздо больше шансов выжить.

Астроном Фелипе Лагос-Вильчес рассказал, какие изменения ожидаются в Солнечной системе в ходе эволюции нашей звезды:

"Это будет иметь драматические последствия для внутренней части Солнечной системы. Ожидается, что Меркурий и Венера будут поглощены расширяющимся Солнцем. В то же время среди учёных до сих пор нет единого мнения о том, постигнет ли такую же судьбу Землю. Внешние планеты — Юпитер, Сатурн и другие более удалённые тела — будут иметь гораздо больше шансов выжить".

После превращения Солнца в белого карлика уцелевшие остатки планет, спутники и астероиды также могут приблизиться к нему настолько, что будут разорваны гравитационными силами.

По словам Лагоса-Вильчеса, обнаруженная система может служить примером одного из возможных сценариев развития нашей планетной системы в далеком будущем:

"Поэтому диск обломков, подобный тому, что окружает J1328−1450, может быть одним из возможных сценариев развития нашей собственной планетной системы в далеком будущем".

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