Антибаллистика, ПВО и удары по РФ: Зеленский заслушал доклад Драпатого

Владимир Зеленский и Михаил Драпатый. Фото: ОПУ

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. В ходе встречи они обсудили вопросы защиты Донецкой области, укрепления противовоздушной и противоракетной обороны, а также нанесения ударов по российским объектам. Отдельно речь шла о далекобойных санкциях против России и кадровых вопросах в Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в пятницу, 7 августа.

Зеленский заслушал доклад Драпатого

В ходе доклада особое внимание уделили защите Константиновки, Славянска и Донецкой области в целом. Президент поблагодарил подразделения, которые выполняют боевые задачи, отражают российские штурмы, ликвидируют попытки "просачивания" и уничтожают оккупантов. По словам Зеленского, есть понимание того, как усилить это направление.

"Был доклад Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Особое внимание уделили вопросам защиты Константиновки, Славянска и Донецкой области в целом. Благодарен всем подразделениям, которые в полной мере выполняют боевые задачи, отражают российские штурмы, ликвидируют "просачивания" и последовательно уничтожают оккупантов. Есть понимание, как усилить это направление", — сообщил лидер.

Удары по РФ и далекобойные санкции

Зеленский и Драпатый также обсудили задачи по дальнобойным санкциям против России за ее войну против Украины. Президент отметил, что Украина добилась хороших результатов в отношении Ярославского НПЗ, а соответствующие операции продолжаются.

"Обсудили задачи по дальнобойным санкциям против России за войну. Достигнуты хорошие результаты в отношении Ярославского НПЗ. Соответствующие операции продолжаем", — отметил глава государства.

Украина работает над противоракетной защитой

Отдельно Михаил Драпатый доложил о работе в сфере противоракетной обороны и о своих переговорах с американской стороной. Украина на всех уровнях сотрудничает с партнерами, чтобы получить партии ракет для противовоздушной обороны.

Зеленский подчеркнул, что партнеры знают о потребностях Украины и понимают влияние усиления ПВО не только на спасение жизней и защиту городов, но и на отношение России к дипломатии. По его словам, усиление защиты Украины напрямую связано с дипломатическими усилиями.

"Михаил также доложил о работе в области противоракетной обороны — о своих переговорах с американской стороной. На всех уровнях мы работаем над тем, чтобы получить партии ракет для ПВО. Все партнеры знают, что необходимо и как это влияет не только на спасение жизней и защиту наших городов, но и на отношение России к дипломатии. Чем больше Путин будет верить в свою ставку на баллистику, тем меньше будет его склонность положительно реагировать на дипломатические предложения. Следовательно, усиление защиты Украины — это прямая инвестиция в дипломатию", — пояснил президент.

Кадровые вопросы в ВСУ

Во время встречи президент и Главнокомандующий ВСУ также обсудили кадровые вопросы в Вооруженных силах Украины, требующие решения:

"Обсудили с Главнокомандующим также и кадровые вопросы в ВСУ, требующие решения. Слава Украине!".

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 6 августа 2026 года Зеленский сообщил, что к совместной европейской антибаллистической системе FREYJA уже присоединились 10 стран. Украина работает над развитием собственной баллистической программы и рассчитывает получить конкретные результаты уже на рубеже 2026–2027 годов. Президент отметил, что партнеры должны обеспечить проект необходимыми компонентами, в частности радарами и датчиками.

Новини.LIVE также сообщали, что 6 августа Зеленский провел беседу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере по вопросам защиты Украины от российских ударов. Норвегия готова помочь с поставками средств ПВО и сотрудничать с партнерами в сфере противоракетной обороны. Стороны также обсудили реализацию совместной программы FREYJA и дальнейшие шаги в рамках сотрудничества.