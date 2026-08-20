Алексей Кущ: зимой в Украине могут возникнуть проблемы с газоснабжением

Эксперт Алексей Кущ. Фото: кадр из видео

Александр Шорохов Редактор

Зимой в Украине могут возникнуть серьезные проблемы с газоснабжением из-за постоянных российских атак на топливную инфраструктуру. Финансовый аналитик Алексей Кущ предупредил, что разрушение хранилищ и объектов добычи создает гораздо большие риски для страны, чем дефицит денег перед началом холодов. Экономист не исключает, что в худшем случае голубой газ населению придется поставлять с особыми ограничениями.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на эксклюзивное заявление экономического эксперта Алексея Куща в эфире проекта "Світ на зламі".

Разрушение газотранспортной системы

Российская армия сознательно выбирает в качестве целей стратегические объекты энергетического комплекса, чтобы полностью сорвать отопительный сезон.

Ситуация осложняется тем, что ключевые промышленные зоны по добыче топлива находятся под постоянным обстрелом из-за близости к линии фронта. Речь идет о значительной части украинских месторождений, расположенных в Полтавской, Харьковской и Сумской областях, которые находятся вблизи границы с РФ.

"Из-за этих масштабных ударов по газовой инфраструктуре накопление этих системных повреждений увеличивается. И, соответственно, этой зимой, в принципе, могут возникнуть проблемы не только с электроснабжением, но и с газоснабжением. И уже здесь звучат даже фразы о том, что газ могут подавать по графику при определенных условиях. Ведь россияне бьют не только по газовой инфраструктуре, они бьют по хранилищам и по местам добычи газа", — рассказал Алексей Кущ.

Именно поэтому риски для газовой системы могут оказаться значительно выше, чем потребность в дополнительных 650 млн евро в преддверии отопительного сезона.

Как ранее писали Новини.LIVE, по словам Алексея Куща, блокада украинских портов ежедневно обходится нашему государству в 70 млн долларов и влияет на курс гривны. Однако валютные гранты пока позволяют более или менее минимизировать негативные последствия действий врага.

Также Алексей Кущ отмечал, что в Украине наблюдается логистический кризис, вызванный российскими ударами по железной дороге. В результате атак уничтожаются локомотивы, ремонтные базы и другие критически важные объекты железнодорожной системы.