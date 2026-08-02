Алексей Кущ: Блокада портов ежедневно обходится Украине в 70 млн дол и влияет на курс гривны

Эксперт Алексей Кущ. Фото: кадр из видео

Александр Шорохов Редактор

Нынешняя блокада украинских морских портов продолжает наносить колоссальный финансовый ущерб общегосударственному бюджету нашей страны. Из-за действий оккупантов отечественный торговый сектор ежедневно теряет огромные суммы потенциальных валютных поступлений от продажи продукции за рубеж. Однако наличие масштабной поддержки со стороны иностранных союзников пока позволяет удерживать ситуацию на валютном рынке под полным контролем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление финансового эксперта Алексея Куща в эфире проекта "Світ на зламі".

Влияние на гривну

Остановка полноценных морских перевозок существенно ограничивает возможности отечественных аграриев и промышленников по быстрой доставке товаров на мировые рынки.

"В то же время блокада портов означает потерю около 60–70 млн долларов экспортной выручки ежедневно. Это сокращает предложение валюты на рынке, из-за чего Нацбанк вынужден активнее использовать международные резервы для поддержки курса гривны", — заявил Алексей Кущ.

Смягчение экономического удара за счет зарубежных кредитов

Но сейчас стабильность гривны обеспечивается совершенно другими финансовыми инструментами, чем это было до начала полномасштабного вторжения. Объемы денежных вливаний от международных партнеров в настоящее время позволяют полностью перекрывать имеющиеся дыры в торговом балансе страны.

"Сейчас Украина получает больше валюты от международной финансовой помощи, чем от экспорта, поэтому потери экспортной выручки частично компенсируются кредитами и грантами партнеров", — подчеркнул эксперт.

Валютные гранты пока позволяют более или менее минимизировать негативные последствия действий врага.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский в ходе стратегического совещания дал ряд поручений по разработке пакета решений, которые позволят надежно защитить торговые процессы в акватории Черного моря.

Также мы сообщали, что, по словам экономиста Алексея Куща, после завершения войны экономика Украины может не сразу перейти к росту. Напротив, сразу после войны возможен экономический спад