Адская жара по всей стране: прогноз погоды на 4 августа

Люди спасаются от жары под распылителем воды. Фото: Новини.LIVE

Альбина Заречная Редактор

Во вторник, 4 августа, по всей Украине будет преобладать жаркая летняя погода. В большинстве регионов осадков не прогнозируется, напротив, страну охватит сильная жара, местами до +38 °С

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине на 4 августа от Укргидрометцентра

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 4 августа в Украине ожидается переменная облачность.

Погода в Украине на 4 августа. Карта: Укргидрометцентр/Facebook

Ветер будет переменного направления со скоростью 3–8м/с.

Температура воздуха ночью составит от +18...+21 °C на востоке до +24...+28 °C на юге. Днём на востоке и северо-востоке+30...+34 °C, на остальной территории будет жарче — до+35...+38 °C.

Во Львове и Львовской области также ожидается жаркая и солнечная погода. Ночью +17...+22 °C, днем — +28...+33 °C. Осадков синоптики не прогнозируют.

В Киевской области и Киеве 4 августа ночью температура воздуха составит от +18 до +23 градусов. Днем будет сильная жара — столбики термометров покажут +35…+37°.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

По данным синоптика Натальи Диденко, в Украине ожидается чрезвычайно жаркая неделя с пиком температур до +40°C.

В связи с этим Наталья Диденко советует украинцам избегать пребывания под прямыми солнечными лучами, чаще находиться в тени, отказаться от пребывания на улице с 11 до 17 часов.

Температурная карта Украины 4 августа. Фото: Метеопост

Пожарная опасность на 4 августа

Во вторник по всей Украине, кроме Харьковской и Запорожской областей, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожарная опасность в Украине на 4 августа. Карта: Укргидрометцентр/Facebook

Как сообщали Новини.LIVE, в августе 2026 года метеозависимым следует готовиться к повышенной солнечной активности. Ожидаются геомагнитные колебания и умеренные магнитные бури с 5–7 августа, 13–15, 21–23 и 29–31 августа.

Также мы писали, что долгожданная прохлада наступит в Украине после 7 августа. Более прохладная воздушная масса начнет поступать сначала в западные области.