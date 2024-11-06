США предоставит оставшиеся 6 млрд долл. Украине в рамках финпомощи к инаугурации Трампа

Администрация Байдена срочно отправит 6 млрд дол. Украине
Инаугурация новоизбранного главы Белого Дома Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года. К тому времени администрация Джо Байдена хочет отправить Украине оставшийся финансовый пакет в размере 6 миллиардов долларов.
Об этом пишет корреспондент Politico Джек Деч в X в среду, 6 ноября.
Помощь Украине от США
"Администрация Байдена планирует до инаугурации вывести оставшиеся 6 миллиардов долларов в виде помощи Украине в сфере безопасности", — говорится в сообщении.
Журналист объяснил, что команда готовится к тому, что после вступления Трампа на должность президента поток вооружения для Украины прекратится.
Ранее CNN писало, что новый президентский срок Трампа будет кардинально иным, чем предыдущий.
А Зеленский уже поздравил Трампа с победой на выборах и рассказал о деталях последних разговоров с будущим президентом США.
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