США предоставит оставшиеся 6 млрд долл. Украине в рамках финпомощи к инаугурации Трампа

Джо Байден. Фото: ОП

Инаугурация новоизбранного главы Белого Дома Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года. К тому времени администрация Джо Байдена хочет отправить Украине оставшийся финансовый пакет в размере 6 миллиардов долларов.

Об этом пишет корреспондент Politico Джек Деч в X в среду, 6 ноября.

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"Администрация Байдена планирует до инаугурации вывести оставшиеся 6 миллиардов долларов в виде помощи Украине в сфере безопасности", — говорится в сообщении.

Журналист объяснил, что команда готовится к тому, что после вступления Трампа на должность президента поток вооружения для Украины прекратится.

Скриншот поста Деча

Ранее CNN писало, что новый президентский срок Трампа будет кардинально иным, чем предыдущий.

А Зеленский уже поздравил Трампа с победой на выборах и рассказал о деталях последних разговоров с будущим президентом США.