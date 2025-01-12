Азовец в плену РФ 33 месяца - история военного - новости

75-летние Владимир и Тамара на митинге "Азов" в Киеве. Фото: Галина Остаповец, Новини.LIVE

75-летние Владимир и Тамара ждут возвращения из плена РФ своего внука Богдана. Он военный из бригады НГУ "Азов", который вместе с другими побратимами вышел в добродетельный плен из окруженной "Азовстали" в мае 2022 года.

С тех пор парень ни разу не выходил на связь, рассказали Новини.LIVE его бабушка и дедушка — Тамара и Владимир.

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Владимир рассказывает, что Богдан 22-летним подписал контракт с бригадой еще в 2014 году. Захотел пойти именно в "Азов", потому что тогда эта бригада считалась самой престижной в армии.

"Мы были очень удивлены, но отговаривать его не стали. Ему очень шла военная форма, но если бы мы знали, что будет такая война — то стали бы отговаривать его. Кто знает, послушал ли он бы нас. Значит, так было надо. Так было надо", – говорит бабушка внука.

Богдан звонил родным из окруженной российскими войсками "Азовстали", а вот уже из плена — ни разу за все пребывание там.

"Но те, кто вышел из плена, говорили, что видели его, что переводят то туда, то туда. По последним данным он находится в колониях где-то здесь, в Украине", — добавила Тамара.

"Возраст такой уж, что не знать, доживем ли до его возвращения из плена. Очень хочется встретиться и обнять внука. Меняют, но очень мало, потому что азовцы для россиян, как красная тряпка. Фашисты и есть фашисты, что тут еще скажешь?", — подытожил Владимир.

Напомним, в понедельник, 30 декабря, произошел большой обмен военнопленными между Украиной и Р . Домой из российского плена удалось вернуть 189 наших и гражданских защитников. Среди них есть мужчины, которые находились в российских тюрьмах по 33 месяца.

Среди них одиннадцать жителей Одесской области. В том числе защитники острова Змеиный – пятеро пограничников, оборонявших его еще в первые дни полномасштабной войны.