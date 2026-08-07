1200 человек сняты с учета: задержано бывшее руководство ТЦК в Закарпатье

Следственные действия в отношении одного из фигурантов дела. Фото: Нацполиция Украины

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

В Закарпатье ликвидировали крупную теневую схему, благодаря которой почти 1200 мужчин незаконно уклонились от мобилизации. За организацию противоправного бизнеса силовики задержали бывшего главу Мукачевского военкомата и его подчиненного, которые брали за свои незаконные услуги десятки тысяч долларов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Нацполиции Украины.

В Закарпатье сотрудники ТЦК незаконно списывали мужчин со учета

Почти 1200 военнообязанных незаконно лишились статуса призывников благодаря действиям двух бывших должностных лиц Мукачевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

За организацию махинации задержаны 46-летний экс-начальник РТЦК и СП, а также его бывший подчиненный, 33-летний руководитель отдела учета и бронирования.

Спецоперация, получившая название «Честный призыв», раскрыла незаконную деятельность чиновников, которой они занимались с 2022 по 2024 год. Соучастники систематически подделывали медицинскую и военно-учетную документацию, делая мужчин якобы негодными к службе из-за проблем со здоровьем.

Изучение документации в рамках расследования. Фото: Нацполиция Украины

Свои услуги по такому нелегальному списанию злоумышленники оценивали от 8 до 20 тысяч долларов за одного человека. Следователи также предполагают, что в этом процессе помогали и отдельные представители военно-врачебных комиссий. Поэтому их деятельность также проверяется.

Чтобы скрыть следы своей деятельности, подозреваемые могли уничтожить более 1,1 тысячи личных дел «клиентов». В настоящее время правоохранители устанавливают точные обстоятельства их незаконного уничтожения.

В ходе следственных действий были изъяты мобильные телефоны, черновые записи и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

Также Новини.LIVE сообщали, что бывшему руководителю логистического направления Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщили о новом подозрении. На этот раз следствие инкриминирует ему незаконное обогащение на сумму свыше 20 млн грн, которое, по данным правоохранителей, могло иметь место в период с 2020 по 2025 год.

Между тем уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратил внимание на наличие коррупционных рисков в сфере мобилизации. Он подтвердил, что граждане пытаются уклониться от исполнения воинского долга с помощью взяток.

Ранее в суд был передан обвинительный акт в отношении временно исполняющего обязанности начальника Житомирского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Чиновника подозревают в получении взятки за содействие в оформлении фиктивного бронирования для работников.