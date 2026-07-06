Росія змінює тактику обстрілів: ракети запускають з півночі

Рятувальники проводять пошукову операцію в Києві 6 липня після масованої атаки. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Російські війська почали переміщувати свої протикорабельні ракетні комплекси до північних кордонів України. Таким чином росіяни намагаються критично скоротити час підльоту надшвидких цілей до міст, залишивши силам ППО та цивільному населенню лічені хвилини на реагування та порятунок.

Про це в ефірі Ранок.LIVE ексклюзивно розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Росіяни б'ють протикорабельними ракетами по цивільних

Армія Росії знову змінила тактику атаки по Україні. Вони вирішили перекидати дивізіони з протикорабельними ракетами ближче до північних рубежів. Раніше пуски таких цілей, зокрема надшвидкісних "Цирконів", здебільшого фіксувалися з території окупованого Криму. Тепер загарбники намагаються бити з інших напрямків, аби українська протиповітряна оборона та жителі міст мали значно менше часу на виявлення загрози та перехід в укриття.

Він зазначив, що нові точки запуску обрані ворогом цілеспрямовано.

"Їх перемістили більше на північ деяких дивізіонів, цих протикорабельних комплексів. І, власне, ці ракети, які з Криму раніше запускали ті ж самі "Циркони", зараз частіше йдуть з північного напрямку", — пояснив речник.

Головним завданням росіян у цій тактиці є максимальне скорочення підлітного часу. За словами Ігната, "Циркон" розганяється до десяти махів, а такі ж характеристики наявні й в аеробалістичного "Кинджала", тому реагувати на них оборонцям вкрай важко.

Хоча згадане озброєння створювалося для знищення морських цілей, технічні характеристики дозволяють росіянам вільно бити ним по наземних об'єктах за введеними координатами. Разом із цим Росія активно застосовує не за прямим призначенням і свої зенітні керовані ракети систем С-300 та С-400, постійно завдаючи ними ударів по землі.

Щоб гарантовано знищувати подібні загрози, українській армії необхідні сучасні західні комплекси протиповітряної оборони. Представник Повітряних Сил наголосив, що збити балістику та швидкісні ракети може виключно система Patriot.

"Єдине, що ці ракети, як "Циркон", "Онікс", ракета "Кинджал", ракета "Х-22" можуть збиватися системою Patriot, тому що технологія це передбачає. Так само, як і ракети класичні "Іскандер-М", також і північно-корейські "КН-23", — резюмував Юрій Ігнат.

Новини.LIVE повідомляли, що президент Володимир Зеленський наголосив на критичній важливості посилення протиповітряної оборони України і закликав лідерів США та Європи ухвалити рішучі кроки на саміті НАТО в Анкарі. Він нагадав, що зволікання з наданням ракет до комплексів Patriot лише підживлює росіян чинити терор проти мирного населення.

Росія у ніч проти 6 липня завдала масованого удару по Україні. Основною ціллю знову стала столиця. За минулу добу українські захисники продемонстрували високу ефективність, знищивши або подавивши 363 ворожі цілі, включно з 37 ракетами та 326 безпілотниками різних типів.

Як заявив співзасновник компанії Fire Point Денис Штилерман під час засідання ТСК, Україна розробляє власний аналог Patriot під назвою "Фрея". Цей проєкт, що є бюджетною версією ЗРК, може дозволити здійснити перше перехоплення балістичної ракети вітчизняною розробкою вже до кінця 2026 року.