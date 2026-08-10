Росія вночі атакувала Україну ракетою та 126 дронами: ППО знищила 96 цілей

Сили ППО. Фото: Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України﻿

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

У ніч проти 10 серпня російські війська атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/69, трьома баражуючими боєприпасами "Бандероль" та 126 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 96 повітряних цілей.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Новини.LIVE.

Росія запустила понад 130 повітряних цілей

Атака розпочалася о 18:00 9 серпня. Російські війська застосували ударні БпЛА типу Shahed, зокрема реактивні, "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія". Також ворог використав ракету Х-59/69 і три баражуючі боєприпаси "Бандероль".

Статистика збитих цілей. Фото: ПС ЗСУ

Безпілотники запускалися з районів Курська, Міллерового, Орла та Приморсько-Ахтарська в Росії, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму.

ППО знищила 95 безпілотників і три "Бандеролі"

Станом на 09:00 протиповітряна оборона знищила або подавила 92 ворожі БпЛА різних типів та три баражуючі боєприпаси "Бандероль".

Водночас зафіксовано влучання 31 ударного безпілотника на 22 локаціях. Падіння уламків збитих цілей зафіксували ще на двох місцях.

Російська ракета не досягла цілі внаслідок активної протидії української ППО. Наразі встановлюється інформація щодо можливого місця її падіння.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше колишній командувач логістики Повітряних сил ЗСУ отримав нову підозру у незаконному збагаченні на понад 20 млн грн. За даними слідства, у 2020–2025 роках на його родичів та близьких оформили квартири, будинки, автомобілі, земельні ділянки й інше майно, хоча законних джерел для таких придбань правоохоронці не встановили.

Також Новини.LIVE писали про попередню масовану атаку російських безпілотників, під час якої Сили оборони знешкодили 114 із 147 запущених дронів. Водночас внаслідок атаки були зафіксовані влучання ударних БпЛА на 15 локаціях та падіння уламків збитих цілей у чотирьох місцях.