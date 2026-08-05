Росія масовано вдарила по Києву: ППО не збили жодної ракети

Наслідки масованого удару РФ по Києву 5 серпня. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

У ніч проти 5 серпня Україна зазнала чергової масованої комбінованої атаки із застосуванням балістики, протикорабельних ракет та понад сотні безпілотників, серед яких були реактивні моделі. Найбільше ворог намагався уразити Київську область, але станом на ранок захисники неба змогли подавити та збити 98 ворожих БпЛА.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від Командування Повітряних сил ЗСУ.

Скільки ракет та дронів запустила Росія по Україні в ніч проти 5 серпня

Епіцентром ворожого удару цього разу стала Київська область. Для прориву оборони ворог запустив 115 безпілотних літальних апаратів та 28 ракет морського і наземного базування.

З Курської та Брянської областей російські війська випустили 24 балістичні ракети з комплексів "Іскандер-М" та "С-400". Окрім цього, з Курщини та Ростовської області територію України атакували чотирма протикорабельними ракетами "Циркон" і "Онікс".

За попередніми підрахунками, станом на 08:30 ранку 5 серпня на південному, східному та північному напрямках оборонці ліквідували або успішно подавили 98 безпілотників. Натомість збити ракети не вдалося. Серед збитих апаратів ідентифіковано переважно реактивні "Shahed", а також дрони "Гербера", "Італмас" та імітаційні фальш-цілі типу "Пародія".

Статистика збитих цілей. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Попри надвисоку ефективність систем ППО, уникнути наслідків масованого удару не вдалося. Відомо, що ракети та 17 ударних дронів влучили загалом по 26 різних локаціях. Ще у шести місцях зафіксовано падіння уламків знищених ворожих цілей.

Новини.LIVE інформували, що Київ та область були особливо інтенсивно атаковані. Всього за короткий проміжок часу по місту випустили приблизно три десятки ракет, вибухи від яких лунали в більшості районів.

Разом із цим ранкові обстріли 5 серпня спричинили трагічні наслідки на транспортній інфраструктурі Броварського району, де безпосередньо на залізничній платформі виявили тіла загиблих, а через надзвичайну ситуацію владі довелося екстрено зупиняти рух поїздів та евакуювати громадян.

Крім того, нічна атака знищила виробничі й логістичні об'єкти мережі "Епіцентр" у столиці та Калинівці, забравши життя одного працівника та травмувавши ще трьох людей. Компанія заявила, що через серйозні руйнування їм доведеться зупинити випуск керамічної плитки та повністю переформатувати свою діяльність.