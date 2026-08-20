Росія атакує Україну крилатими ракетами: де загроза ударів
20 серпня 2026 04:21
Термінова новина
Росіяни під ранок, 20 серпня, атакують Україну крилатими ракетами. Ворожі цілі вже у повітряному просторі України.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.
Україна під ударом ракет 20 серпня
Зауважимо, що цієї ночі моніторингові канали писали, що росіяни підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, які використовують для запуски крилатих ракет по Україні.
Наразі ворожі цілі вже над нашою країною. За даними Повітряних сил ЗСУ, перші ракети залетіли через Сумську область о 03:46.
Наступні ракети були зафіксовані у Харківській області після 04:10. Потім вони вже були на Полтавщині та рухались також на Дніпропетровщину.
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