Росія завдала удару по портовій інфраструктурі Одещини — є загиблі

Наслідки атаки РФ. Фото: Одеська ОВА

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що сьогодні ввечері, 19 грудня, Росія масовано атакувала балістичними ракетами об’єкт портової інфраструктури Одеського району. Внаслідок удару — семеро загиблих та п’ятнадцятеро поранено.

Про це Кіпер повідомив в офіційному Telegram-каналі Одеської ОВА у п'ятницю, 19 грудня

Удар РФ по порту

Росія знову завдала удару по портовій інфраструктурі Одещини, в результаті чого семеро людей загинуло та п’ятнадцятеро – поранено. Внаслідок удару загорілися вантажні авто на парковці.

Допис Кіпера у Telegram. Фото: скриншот

"За попередньою інформацією, на жаль, семеро людей загинули. Ще п’ятнадцять зазнали поранень та ушпиталені. Лікарі надають всю необхідну допомогу постраждалим" , — написав Кіпер.

Він додав, що праця оперативних та екстрених рятувальних служб ускладнена постійно триваючою загрозою нових ударів.

