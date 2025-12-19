Відео
Головна Новини дня РФ завдала удару по портовій інфраструктурі Одещини — є загиблі

РФ завдала удару по портовій інфраструктурі Одещини — є загиблі

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 22:50
Росія завдала удару по портовій інфраструктурі Одещини — є загиблі
Наслідки атаки РФ. Фото: Одеська ОВА

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що сьогодні ввечері, 19 грудня, Росія масовано атакувала балістичними ракетами об’єкт портової інфраструктури Одеського району. Внаслідок удару — семеро загиблих та п’ятнадцятеро поранено.

Про це Кіпер повідомив в офіційному Telegram-каналі Одеської ОВА у п'ятницю, 19 грудня 

Читайте також:

Удар РФ по порту 

Росія знову завдала удару по портовій інфраструктурі Одещини, в результаті чого семеро людей загинуло та п’ятнадцятеро – поранено. Внаслідок удару загорілися вантажні авто на парковці. 

РФ завдала удару по портовій інфраструктурі Одещини — є загиблі - фото 1
Допис Кіпера у Telegram. Фото: скриншот

"За попередньою інформацією, на жаль, семеро людей загинули. Ще п’ятнадцять зазнали поранень та ушпиталені. Лікарі надають всю необхідну допомогу постраждалим" , — написав Кіпер. 

Він додав, що праця оперативних та екстрених рятувальних служб ускладнена постійно триваючою загрозою нових ударів.

Нагадаємо, що Кіпер повідомив про ситуацію на трасі Одеса-Рені після ударів РФ по мосту поблизу селища Маяки. 

Раніше ми також інформували, що на Одещині вже майже тиждень триває складна ситуація після масованих обстрілів. 

 

Одеса Одеська область Одеська ОДА Одеський порт Олег Кіпер
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
