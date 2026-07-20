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РФ завдала удару по багатоповерхівці та ТЦ у Сумах: більшість постраждалих — діти

20 липня 2026 23:22
Термінова новина
Марія Чекарьова
редактор стрічки новин

Увечері в понеділок, 20 липня, російський реактивний БпЛА вдарив біля багатоповерхівки в Сумах. Постраждали шестеро людей: двоє дорослих і четверо дітей. Восьмирічному хлопчику та 16-річній дівчині, які зазнали легких поранень надають медичну допомогу в лікарнях. 

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Наслідки обстрілу Сум увечері 20 липня

Іншим постраждалим госпіталізація не знадобилася.

Згодом армія РФ завдала ще двох ударів по тому ж району міста. Спалахнула масштабна пожежа на території торговельного центру. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

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