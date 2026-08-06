РФ ударила КАБами по Сумах: є постраждалі
6 серпня 2026 03:35
Термінова новина
У ніч проти четверга, 6 серпня, армія РФ завдала чотирьох ударів по Сумах керованими авіабомбами. Під атакою опинилася цивільна інфраструктура міста. Постраждали щонайменше двоє людей — їм надають необхідну допомогу.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Новини.LIVE.
Наслідки нічного обстрілу Сум 6 серпня
Зазнали пошкоджень багатоповерхівки, нежитлові будівлі та об’єкти інфраструктури. Вибило сотні вікон.
Наразі ліквідовують наслідки обстрілу та обстежують територію, яка зазнала атаки.
Новина доповнюється
Читайте Новини.live!