РФ ударила КАБами по Сумах: є постраждалі

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Марія Чекарьова редактор стрічки новин

У ніч проти четверга, 6 серпня, армія РФ завдала чотирьох ударів по Сумах керованими авіабомбами. Під атакою опинилася цивільна інфраструктура міста. Постраждали щонайменше двоє людей — їм надають необхідну допомогу.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Новини.LIVE.

Наслідки нічного обстрілу Сум 6 серпня

Зазнали пошкоджень багатоповерхівки, нежитлові будівлі та об’єкти інфраструктури. Вибило сотні вікон.

Наразі ліквідовують наслідки обстрілу та обстежують територію, яка зазнала атаки.

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