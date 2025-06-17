Росія підняла борти Ту-95МС — є загроза обстрілу

Російський стратегічний бомбардувальник Ту-95МС. Фото: росЗМІ

В ніч проти 17 червня Росія підняла у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. У зв'язку з цим не виключено, що для України може бути загроза ракетного обстрілу.

Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ.

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"Зафіксовано активність 2-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку", — йдеться у повідомленні.

Також військові додали, що у разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет буде повідомлено додатково. Людей закликали не ігнорувати тривогу.

Нагадаємо, що цієї ночі ворог масовано атакує Київ дронами. В місті було чути багато вибухів.

Також ми писали, що ввечері, 17 червня, у Києві також було чути звуки вибухів.