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РФ підняла у небо літаки Ту-95МС — можливий обстріл України

17 червня 2025 00:39
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Росія підняла борти Ту-95МС — є загроза обстрілу
Російський стратегічний бомбардувальник Ту-95МС. Фото: росЗМІ
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

В ніч проти 17 червня Росія підняла у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. У зв'язку з цим не виключено, що для України може бути загроза ракетного обстрілу

Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ.

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"Зафіксовано активність 2-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку", — йдеться у повідомленні.

Також військові додали, що у разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет буде повідомлено додатково. Людей закликали не ігнорувати тривогу.

Нагадаємо, що цієї ночі ворог масовано атакує Київ дронами. В місті було чути багато вибухів.

Також ми писали, що ввечері, 17 червня, у Києві також було чути звуки вибухів.

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