"Резерв+" тимчасово припинить роботу: що треба зробити

Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Застосунок "Резерв+" може тимчасово перестати працювати з 18 до 22 липня. Українців закликали підготувати фізичні документи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міноборони України.

Що треба зробити на час технічних робіт у "Резерв+"

"З 18 до 22 липня через технічні роботи застосунок Резерв+ може бути тимчасово недоступним. Переважно роботи проводитимуться вночі, але варто подбати про фізичний документ при собі — завчасно завантажте PDF-версію", — йдеться у повідомленні в Telegram.

У Міноборони зазначили, що на головному екрані застосунку треба натиснути на кнопку "+" та обрати "Завантажити PDF". Також, за можливості, українцям порадили роздрукувати документ.

"Після завершення технічних робіт сервіси працюватимуть у звичному режимі", — резюмували у відомстві.

Пост Міноборони. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, юристи нещодавно казали, що групи оповіщення ТЦК мають приймати роздруківку документа з "Резерв+" як законний документ. Однак на практиці ситуація складніше, тому краще при собі мати смартфон із робочим застосунком "Резерв+".

Також ми писали, що в застосунку "Резерв+" у порушників військового обліку може з'явитися повідомлення про штраф. Однак юристи пояснили, що якщо це лише пропозиція визнати штраф, то в такому разі громадянин нічого платити не зобов'язаний.