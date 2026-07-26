Що врятує життя після удару ракети — 11 корисних порад

Люди в укритті. Фото: КМДА

Після ракетних ударів по житлових будинках особливо важливо мати під рукою не лише стандартну тривожну валізку, а й речі, які можуть суттєво підвищити шанси на виживання. Досвід людей, які пережили такі атаки, показує, що деякі предмети виявляються значно важливішими, ніж здається на перший погляд.

Про це повідомляється у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Які речі рятують життя після удару ракети

Насамперед рекомендують заздалегідь підготувати якісний респіратор, адже після вибуху повітря швидко наповнюється пилом, димом, продуктами горіння та іншими небезпечними речовинами. Також серед найважливішого — ліхтарик, який допоможе орієнтуватися в темряві після зникнення електроенергії, та свисток, щоб подати сигнал рятувальникам у разі перебування під завалами.

Окрему увагу варто приділити лікам, які потрібні саме вам з огляду на хронічні захворювання чи реакцію організму на сильний стрес. Не менш важливо мати запас питної води, зручне закрите взуття на міцній підошві, комплект одягу для перевдягання та переноску для домашніх тварин із необхідними препаратами.

Варто заздалегідь подбати про бронеплівку або спеціальне укріплення вікон, записати на папері контакти близьких і покласти до валізки вологі серветки. У критичній ситуації саме такі дрібниці можуть допомогти швидше вибратися з небезпечної зони або дочекатися допомоги.

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Головний висновок — підготовка до надзвичайної ситуації має враховувати не лише очевидні засоби першої допомоги, а й речі, які можуть полегшити дихання, допомогти зорієнтуватися, захистити від уламків та прискорити порятунок.

Як писали Новини.LIVE, після чергових масованих атак Росії на українські міста питання ракетної загрози знову опинилося в центрі уваги. Попри значні втрати озброєння та санкційний тиск, країна-агресор продовжує виробництво й накопичення крилатих і балістичних ракет, використовуючи їх для нових ударів по цивільній інфраструктурі України. Аналітики та військові експерти неодноразово попереджали, що столиця залишається одним із головних напрямків можливих атак РФ.

Як писали Новини.LIVE, російські війська в ніч на 26 липня атакували Україну балістичними ракетами, авіаційною ракетою та понад сотнею ударних безпілотників різних типів. Сили протиповітряної оборони збили більшість повітряних цілей, однак у кількох регіонах зафіксували влучання ворожих засобів ураження.