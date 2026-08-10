Пріоритетні цілі: у ГУР розповіли, куди частіше б'є Росія

Заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький. Фото: gur.gov.ua

Олександр Шорохов Редактор

Росіяни змінили цілі для своїх масованих повітряних ударів по Україні, зосередившись на руйнуванні підприємств та повному блокуванні торгівлі. Командування армії окупантів намагається ускладнити життя в тилу, залякати людей та залишити армію без постачання. Ворожі обстріли тепер спрямовані на знищення економічного потенціалу країни та зрив експортних поставок.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю заступника начальника ГУР МО генерал-майора Вадима Скібіцького виданню РБК-Україна.

Руйнування економіки та блокада судноплавства

У воєнній розвідці кажуть, що список об'єктів для обстрілів постійно змінюється залежно від сезону та поточної ситуації на лінії фронту. Наразі ворог тимчасово відійшов від нападів на тепломережі та обрав нові пріоритети для щоденних атак.

"Якщо говорити більш широко – це наша критична інфраструктура. Взимку – це електрика та системі теплопостачання. Зараз – це, по-перше, ОПК. По-друге – це логістика – і залізниця, і портова інфраструктура, і судноплавство", — заявив Вадим Скібіцький.

За його словами, загарбники методично добивають цивільні судна в Чорному морі, а також б'ють по енергетичних об'єктах, від яких залежить робота всієї портової логістики.

Обстріли логістичних хабів

Паралельно з руйнуванням морських гаваней російська армія намагається знищувати великі цивільні склади відомих вітчизняних компаній.

"Росіяни ж розповідають, що такі об'єкти, як Rozetka чи "Нова пошта" доставляють комплектуючі до дронів, але в реальності цим вони просто прикривають свій терор проти цивільного сектору", — підкреслив Скібіцький.

Він наголосив, що окупанти б'ють по мирних логістичних точках виключно для того, щоб посіяти паніку серед людей та створити внутрішній хаос в Україні.

Як писали Новини.LIVE раніше, масштабні повітряні удари російських окупантів по великих складських комплексах призводять до серйозних труднощів для вітчизняного ритейлу. Торгова мережа "Сільпо" попередила покупців про виникнення тимчасового дефіциту деяких категорій товарів та затримки з поставками продуктів.

Також ми повідомляли, що під час масованого обстрілу 5 серпня постраждала логістична інфраструктура загалом тринадцяти провідних українських та міжнародних бізнесів. Серйозні фінансові втрати та пошкодження майна зафіксували на базах таких гігантів ринку, як NOVUS, "Нова пошта", ROZETKA, "Епіцентр", INTERTOP, PUMA, LIQUI MOLY Ukraine, Toyota Україна та кількох інших представництв.