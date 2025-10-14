Зеленський обговорив боротьбу з агентурою РФ — деталі наради

Президент підписав указ щодо осіб із російським громадянством
Дата публікації: 14 жовтня 2025 15:39
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram
Президент України Володимир Зеленський провів нараду, присвячену безпековій ситуації в низці регіонів держави, зокрема на півдні та у прикордонних районах. За підсумками зустрічі було ухвалено рішення щодо осіб із російським громадянством і визначено нові завдання для місцевої влади.
Новина доповнюється ...
