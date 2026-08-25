Президент Естонії Каріс востаннє відвідав Україну як лідер держави

Термінова новина

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Дякую Президенту Карісу та всьому Естонському народові за незмінну увагу, повагу та підтримку для України й українців. Цими днями Президент Каріс відвідує нас саме як чинний Президент востаннє. Я вдячний Естонії за досягнутий рівень нашої співпраці і за незмінну принциповість в оцінках російської агресії та у спільних європейських діях на захист.

Ми підтримуємо безпекові спроможності одне одного, і є між нами формат Drone Deal, що дозволяє наш досвід захисту поширювати з вашою державою. Естонія однією з перших дієво включилась у відбудову України, і є конкретні обʼєкти на Житомирщині, які відновлені завдяки співпраці з Естонією. Дякую за це.

Розраховуємо, що і надалі участь Естонії буде активною в усіх коаліціях, які створені за час повномасштабної війни. Цінуємо нашу дружбу і те, що ми з вами однаково бачимо майбутнє Європи – Європи обʼєднаної, вільної та у мирі.

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