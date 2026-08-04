Попри дощ та тривоги: українці знову мітингували проти відставки Федорова

Учасники акції в підтримку Михайла Федорова у Києві. Фото: Новини.LIVE

Олександр Шорохов Редактор

У Києві та інших регіонах країни продовжуються безперервні мирні акції громадянського незадоволення через відставку Михайла Федорова. Українці вийшли на мітинг вже двадцятий день поспіль. Громадські активісти виходять щодня, попри непередбачувану погоду та безпекові загрози.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Мітинги 4 серпня

У центрі Києва, на площі перед Національним драматичним театром імені Івана Франка, відбувся мітинг за участю близько ста двадцяти людей.

Громадяни принесли з собою велику кількість саморобних картонних плакатів, через що ці мирні зібрання вже встигли отримати у народі стійку неофіційну назву "картонкові протести".

Люди протестують проти відставки Федорова. Фото: Новини.LIVE

Організатори акції на самому початку заходу разом із усіма присутніми урочисто заспівали державний гімн. Людей не налякав навіть дощ.

Плакат у підтримку Михайла Федорова під дощем. Фото: Новини.LIVE

Крім того учасники акції співали відомі патріотичні композиції популярного вітчизняного рок-гурту "Жадан і Собаки" та частувались млинцями.

Люди критикують дії влади. Фото: Новини.LIVE

Учасники мітингу відкрито критикували дії влади та вимагали негайного повернення Федорова до оборонного відомства для продовження важливих реформ.

Учасниця мітингу проти відставки Федорова. Фото: Новини.LIVE

Також люди висловлювали нерозуміння логікою останніх ротацій.

Учасники мітингу в підтримку Федорова у Києві. Фото: Новини.LIVE

Як писали Новини.LIVE раніше, Михайло Федоров вважає, що його звільнили через те, шо він намагався зробити реформи у сфері оборонних закупівель, що не подобалося старим гравцям.

Мітинги на підтримку Федорова у різних містах України тривають уже три тижні. До них долучаються як звичайні громадяни, так і військові. Наприклад боєць із позивним "Тінь", що приїхав у відпустку з передової, також долучився до мітингу у підтримку Федорова.