Померла легендарна співачка Бонні Тайлер

Бонні Тайлер. Фото: cnnbrasil.com.br

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Померла британська співачка Бонні Тайлер, яка здобула світову популярність завдяки хітам Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero та It's a Heartache. Артистці було 75 років.

Про смерть виконавиці повідомили на її сторінці у Facebook, передає Новини.LIVE.

Що стало причиною смерті Бонні Тайлер

У пості зазначається, що Тайлер померла в одній з лікарень Португалії після тривалого лікування важкої хвороби. У травні співачці провели екстрену операцію на кишечнику, після чого медики ввели її у штучну кому. Минулого місяця представники артистки повідомляли, що вона вийшла з коми, однак її стан залишався критичним.

Пост про смерть Бонні Тайлер. Фото: скриншот

Найбільший успіх Бонні Тайлер принесла композиція Total Eclipse of the Heart, випущена у 1983 році. На початку 2026 року пісня подолала позначку в один мільярд прослуховувань на Spotify.

У 2013 році Тайлер представляла Велику Британію на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення, а у 2022 році була нагороджена званням Member of the Order of the British Empire (MBE) за внесок у розвиток музики.

Справжнє ім'я співачки — Гейнор Гопкінс. Сценічний псевдонім Бонні Тайлер вона обрала ще на початку кар'єри.

Як повідомляли Новини.LIVE, міжнародний фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala традиційно збирає на одній сцені відомих виконавців із різних країн. У 2026 році до програми фестивалю долучаться й артисти з Молдови.

Як повідомляли Новини.LIVE, американська телезірка та бізнесвумен Кім Кардаш'ян неодноразово привертала увагу незвичним дизайном свого будинку в Каліфорнії. Мінімалістичний інтер'єр її оселі регулярно стає предметом обговорень і мемів у соцмережах.