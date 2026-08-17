Померла акторка Гейден Панеттьєрі, мати доньки Володимира Кличка

Гейден Панеттьєрі з Володимиром Кличком. Фото: Getty Images

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

У віці 36 років померла американська співачка та акторка Гейден Панеттьєрі, колишня наречена українського ексчемпіона світу з боксу Володимира Кличка. Представники родини не розголошують причину смерті зірки кіно та серіалів.

Про це повідомили в AP News, цитує Новини.LIVE.

Гейден Панеттьєрі померла у віці 36 років

Життя 36-річної американської акторки та співачки Гейден Панеттьєрі раптово обірвалося. Наразі ані прессекретар зірки, ані її батько не розкривають обставин та причин трагедії. Представники родини випустили офіційне звернення з приводу втрати.

Гейден Панеттьєрі. Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

"З глибоким сумом ми повідомляємо про трагічну смерть нашої улюбленої Гейден. Вона була неймовірним світлом і стихійною силою, що дарувала безмежну любов і радість усім, хто її знав, а також мільйонам глядачів, які бачили її на екрані", — зазначається у спільній заяві.

Лише цьогоріч, у 2026-му, артистка презентувала власну автобіографічну книгу. У виданні вона відверто поділилася досвідом материнства, розповіла про раптову загибель молодшого брата та важкий шлях боротьби із залежностями.

Протягом останніх років жінка активно займалася відновленням ментального здоров'я, пройшла спеціалізований курс реабілітації та знову почала працювати у творчих проєктах. Проблеми з алкоголем та опіоїдами почалися у неї на тлі післяпологової депресії, з якою Панеттьєрі зіткнулася після народження дитини.

Донька Кайя Євдокія з'явилася на світ у грудні 2014 року під час стосунків акторки з колишнім чемпіоном світу у важкій вазі, українським боксером Володимиром Кличком. Їхній гучний роман, який постійно привертав увагу світових медіа, розпочався ще 2009 року.

Пара розходилася у 2011-му, проте вже 2013 року вони відновили стосунки і навіть повідомили про заручини. Саме тоді Гейден часто приїжджала до Києва, підтримувала нареченого та відкрито виступала на боці українського народу в період подій Євромайдану.

У 2018 році зіркова пара остаточно розійшлася і скасувала заручини. Тоді ж було ухвалено рішення, що основним опікуном дівчинки стане Володимир Кличко, і Кайя переїхала жити до батька. Сама акторка згодом зізнавалася, що цей крок дався їй надзвичайно важко.

Попри бурхливе особисте життя, Гейден Панеттьєрі залишила значний слід у кінематографі. Широку популярність вона здобула ще у юному віці. Глядачі запам'ятали її за ролями у стрічці "Згадуючи Титанів", культовій франшизі "Крик", а також у популярних телесеріалах "Нешвілл" та "Герої".

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