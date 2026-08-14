Помер колишній депутат V та VI скликань Євген Шаго

Євген Шаго у Верховній Раді. Фото: УНІАН

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

У п'ятницю, 14 серпня, стало відомо, що пішов із життя політик та державний діяч Євген Шаго, який представляв інтереси громадян у Верховній Раді V і VI скликань. За роки кар'єри він встиг попрацювати на високій посаді в Кабінеті Міністрів, а також очолити корпорацію "Єдині енергетичні системи України".

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради, передає Новини.LIVE.

Смерть екснардепа Євгена Шаго — хто він такий

Не стало Євгена Петровича Шаго, колишнього народного депутата України п'ятого та шостого скликань. До початку активної роботи у сесійній залі він присвятив значну частину життя державній та громадській діяльності. Зокрема, його управлінський досвід включає роботу на посаді першого заступника Міністра Кабінету Міністрів України. Крім того, кар'єра політика була тісно пов'язана з енергетичним сектором, де він обіймав посаду голови правління корпорації "Єдині енергетичні системи України".

Повідомлення ВР про смерть політика. Фото: скриншот

Мандат парламентаря шостого скликання політик отримав під час виборів у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, де балотувався під номером 80. Суб'єктом його висування виступив "Блок Юлії Тимошенко", який об'єднував Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Українську соціал-демократичну партію та партію "Реформи і порядок".

Свої депутатські повноваження у цьому скликанні він виконував з 23 листопада 2007 року по 12 грудня 2012 року, перебуваючи у складі фракції "Блок Юлії Тимошенко — "Батьківщина".

Протягом роботи у Верховній Раді Євген Шаго брав активну участь у діяльності кількох парламентських відомств. Він входив до Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, а також працював у Комітеті з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Окремо під час шостого скликання законодавчого органу політик виконував обов'язки секретаря Лічильної комісії Верховної Ради України.

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