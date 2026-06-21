Погода в Україні на тиждень: низку регіонів очікують дощі з грозами

Дівчина з парасолькою під дощем. Фото: Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

Наступного тижня, з 22 по 28 червня, в Україні переважатиме комфортна літня погода без аномальної спеки. Синоптики прогнозують температуру в межах кліматичної норми, періодичні дощі з грозами та поступове послаблення спеки наприкінці тижня.

Про це повідомляє сервіс Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Яких температур очікувати

Погодні умови в Україні визначатимуться впливом області підвищеного атмосферного тиску та надходженням повітряних мас із півночі та північного заходу. Завдяки цьому екстремальне тепло, яке охопило країни Західної Європи, не дістанеться України.

На початку тижня температура повітря залишатиметься досить високою. У понеділок та вівторок у багатьох областях стовпчики термометрів піднімуться до +32...+33 °C. Водночас у західних, північних та центральних регіонах місцями прогнозуються короткочасні дощі, грози, град та шквали. У середу опади поступово змістяться до північних та східних областей, а більшість регіонів перебуватимуть під впливом сухішої погоди. Температура вдень коливатиметься в межах +26...+31 °C.

Прогноз середньої аномалії температури повітря у Європі на період з 22 по 29 червня 2026 року. Фото: ECMWF

У другій половині тижня погода стане більш нестійкою. У четвер та п'ятницю короткочасні дощі охоплять значну частину території країни, а температура дещо знизиться. У більшості областей вдень очікується від +21 до +26 °C, тоді як на півдні та Закарпатті повітря прогріватиметься до +31...+32 °C. Наприкінці тижня в Україні встановиться суха та сонячна погода. У суботу та неділю опадів практично не прогнозується, а температура повітря залишатиметься комфортною — від +20 до +28 °C. На заході країни місцями буде тепліше — до +33 °C.

Загалом останній тиждень червня принесе українцям типову літню погоду з чергуванням сонячних періодів і короткочасних дощів, без різких температурних коливань та екстремальної спеки.

Як повідомляли Новини.LIVE, країни Західної Європи продовжують потерпати від аномальної спеки. У низці регіонів Франції температура повітря наближається до рекордних показників, через що влада змушена вживати додаткових заходів безпеки.

Також Новини.LIVE писали, що у червні в Україні очікується підвищення середніх температурних показників вище кліматичної норми. За прогнозами синоптиків, відхилення становитиме щонайменше півтора градуса.