"Питання не закрите": у містах України 25-й день тривають протести за повернення Федорова в МО

Акція на підтримку Федорова в Ужгороді. Фото: Суспільне Ужгород/Катерина Мешко

Штін Уляна Редактор стрічки новин

У неділю, 9 серпня, в Україні тривають акції протесту, пов'язані з вимогами щодо повернення Михайла Федорова. Мітинги відбулися щонайменше у Києві, Львові, Рівному, Івано-Франківську, Ужгороді, Вінниці, Харкові, Запоріжжі та Одесі.

Про це пишуть мітингувальники в соціальних мережах, передає Новини.LIVE.

Мітинги у містах України тривають

Це вже 25-й день протестів. Учасники наголошують, що акції поступово вийшли за межі початкової вимоги та дедалі більше стосуються питань прозорості влади, кадрових рішень і боротьби з корупцією.

У столиці протестувальники знову зібралися ввечері в неділю. У дописах зазначають, що акції тривають попри вихідний день.

Окремо учасники обговорюють майбутнє повернення Верховної Ради до роботи 18 серпня. Вони припускають, що парламентські канікули можуть впливати на подальший розвиток ситуації.

"Питання не закрите", — наголошують учасники протесту.

Також дедалі частіше звучить вимога боротьби з корупцією. Один з учасників акції закликав "прибирати корупцію, а не протести".

Гасла мітингувальників. Фото: threads.com/@renarataa

У Львові 25-й день протестів відзначили ходою. Учасники акції закликали владу почути їхні вимоги та заявили, що продовжуватимуть виходити на вулиці.

"День двадцять п'ятий. Скільки ще чекати?" — йдеться в одному з дописів.

Мітинг у Львові. Фото: threads.com/@svoyix.ne.lyshayemo

У Рівному цього дня на акцію прийшло небагато людей. Водночас учасники наголосили, що місто продовжує виходити на протест.

"Нас сьогодні зовсім мало — але все ж Рівне не мовчить і не здається", — зауважила одна з учасниць.

Вона також закликала інших рівнян та гостей міста долучатися до акцій.

Мітинг у Рівному. Фото: threads.com/@andriysikidin

В Івано-Франківську учасники вже анонсували наступну ходу проти корупції. Її планують провести 14 серпня.

Учасники мітингу нагадали, що Верховна Рада має повернутися до роботи 18 серпня. Протестувальники закликають до цього часу продемонструвати масштаб підтримки їхніх вимог.

Мітинг в Івано-Франківську. Фото: threads.com/@sidmirror

В Ужгороді 9 серпня на акцію, за словами учасників, прийшли 12 людей. Протестувальники назвали її однією з найтриваліших акцій у місті.

Учасниця акції заявила, що рішення, які ухвалювалися протягом останнього тижня, на її думку, не сприяють прозорості та підзвітності влади.

Цього разу протест мав дещо незвичний формат. Окрім плакатів і спілкування, учасники грали в настільні ігри. Вони назвали це "акцією вихідного дня".

Акція на підтримку Федорова в Ужгороді. Фото: Суспільне Ужгород/Катерина Мешко

У Харкові також учасники повідомили про 25-й день протестів. У Запоріжжі активісти заявили про підтримку вимоги щодо повернення Михайла Федорова.

В Одесі акція також відбулася 9 серпня. Учасники заявили, що продовжують наполягати на своїх вимогах.

Таким чином, за повідомленнями учасників акцій у соцмережах, протести тривають уже 25-й день і охоплюють низку українських міст. Водночас у різних регіонах формат та кількість учасників відрізняються — від невеликих зібрань до ходи у Львові.

Мітинг у Харкові. Фото: threads.com/@2d_effect/

Новини.LIVE писали, що Михайло Федоров також висловився щодо протестів, під час яких учасники акцій згадували його ім’я. За словами ексміністра, він навмисно не долучається до мітингів, оскільки його присутність могла б виглядати як політичний крок. Федоров наголосив, що, на його думку, люди виходять на вулиці на підтримку реформ, а не конкретних посадовців.

Новини.LIVE інформували, ексміністр також розповів, що в день його звільнення з посади успішно випробували українську балістичну ракету. На запитання, чи йдеться про оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан", він не став відповідати, пославшись на державну таємницю. Водночас Федоров зазначив, що наступним кроком має стати завершення розробки та налагодження серійного виробництва ракети.