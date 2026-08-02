Під час гасіння лісової пожежі: в Греції зіткнулися два гелікоптери
У Греції під час ліквідації масштабного стихійного лиха сталася трагічна авіаційна катастрофа за участю повітряної рятувальної техніки. Два гелікоптери пожежної служби зіткнулися у повітрі під час спроби приборкання вогню. Внаслідок авіатрощі є загиблі та поранені серед членів інтернаціональних екіпажів рятувальних бортів.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Ekathimerini.
Зіткнення рятувальної авіації у повітрі
Один із літальних апаратів після потужного удару повністю втратив керування та розбився, що призвело до миттєвої смерті людей на борту.
Екіпаж цього гелікоптерів загинув. Він складався з пілота, громадянина Данії, та офіцера зв’язку, громадянина Греції.
Людям у другому гелікоптері пощастило вижити у катастрофі. Британський пілот та грецький офіцер зв’язку з іншого борта дістали лише незначних травм.
Масштабна пожежа в Греції
Пожежа на захід від Афін продовжує стрімко поширюватися через сильний вітер та суху погоду. Вже зафіксувано знищення понад ста житлових будинків, а мешканців кількох навколишніх сіл довелося терміново вивозити у безпечні місця.
До боротьби з вогнем залучені майже п'ятсот пожежників із Греції, Франції та Румунії.
Раніше Новини.LIVE писали, що масштабна пожежа виникла неподалік грецьких Салонік. Через загрозу поширення полум'я влада евакуювала мешканців трьох населених пунктів — Антуполі, Філотей та Галіні.
Така ж складна ситуація відбувалася на півдні Франції. Найбільше постраждав департамент Східні Піренеї, де за одну ніч полум'я знищило близько 930 гектарів лісу поблизу населеного пункту Тревіллаш. До боротьби з вогнем було залучено понад 580 рятувальників.
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