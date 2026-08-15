П'яний підліток на смерть збив вагітну жінку на Рівненщині

Автомобіль ВАЗ після ДТП. Фото: Національна поліція

Олександр Шорохов Редактор

У Рівненській області сталася жахлива дорожня аварія, під час якої нетверезий підліток за кермом легковика на смерть збив вагітну дівчину. Вона була на останніх тижнях вагітності, але лікарі не змогли врятувати її та ненароджене дитя. Правоохоронці затримали юного винуватця, в крові якого було майже два проміле алкоголю.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Національної поліції.

ДТП в селі Морочне

Ця трагедія сталася ввечері на вулиці Центральній, коли місцева мешканка поверталася додому. Нетверезий підліток раптово втратив контроль над машиною та виїхав за межі проїжджої частини, де у цей момент йшла людина.

"За попередніми даними слідства, 16-річний житель села Локниця, керуючи автомобілем ВАЗ, наїхав на 26-річну місцеву жительку. Жінка в цей момент йшла ґрунтовим узбіччям у попутному напрямку", — розповіли у поліції.

Автомобіль після скоєння ДТП. Фото: Національна поліція

Потерпіла перебувала на 37-му тижні вагітності, однак від отриманих важких травм померла у лікарні. Врятувати немовля медикам також не вдалося.

Після ДТП правоохоронці оглянули водія на стан сп’яніння. Прилад Драгер показав 1,9 проміле алкоголю.

"Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху водієм у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілої", — повідомили у відомстві.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри неповнолітньому водієві.

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Також ми писали що у Криворізькому районі 17-річна дівчина потрапила у три ДТП за один ранок. Спочатку вона потрапила в аварію як пасажирка авто, потім, коли вийшла з машини, потрапила під колеса іншого авто. А пізніше ДТП сталася зі швидкою, яка везла її у лікарню.