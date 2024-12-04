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Парламент Франції відправив уряд країни у відставку

4 грудня 2024 21:47
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Уряд Франції відправили у відставку
Голосування в парламенті Франції. Фото: Yoan Valat/EPA
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У середу, 4 грудня, парламент Франції оголосив вотум недовіри уряду прем'єра Мішеля Барньє. Міністрів відправили у відставку.

Про це повідомляє Le Figaro.

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Уряд Франції відправили у відставку

За рішення про відправку уряду Франції у відставку проголосував 331 депутат Національних зборів. Загалом для такого рішення потрібно було 289 голосів.

Французький парламент відправив уряд у відставку вперше з 1962 року . Окрім цього, уряд Мішеля Барньє став найкороткотривалішим з часів створення Пʼятої Республіки у 1958 році, проіснувавши менше трьох місяців.

Прем'єр Франції
Прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє. Фото: info.gouv.fr

Партія президента Франції Емманюеля Макрона "Разом за республіку" не здобула більшості в Національних сборах, отримавши лише 211 місць із 577.

Оскільки Макрон відмовився призначити прем’єр-міністра від лівих партій, уряд Барньє опинився під впливом праворадикалів з "Національного об'єднання" Марін Ле Пен.

Програма Барньє щодо скорочення дефіциту та зростання податків спричинила конфлікти в парламенті, і, незважаючи на поступки, Ле Пен висунула нові вимоги. Спроба Барньє обійти парламент призвела до вотуму недовіри та його відставки.

Нагадаємо, у вересні тисячі людей вийшли на демонстрації по всій Франції проти рішення Еммануеля Макрона обрати правоцентристського політика Мішеля Барньє прем’єр-міністром. Ліві партії звинуватили президента в ігноруванні результатів виборів. 

А французька ультраліва партія "Нескорена Франція" ініціювала процедуру імпічменту для Президента Франції Емманюеля Макрона. Партія звинувачує його у зловживанні владою і вважає його дії недемократичними.

Франція Париж уряд відставка парламент

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