Оля Полякова назвала свої слова про концтабір в Україні помилкою

Оля Полякова на сцені. Фото: Фейсбук Ольги Полякової

Олександр Шорохов Редактор

Українська співачка Оля Полякова офіційно перепросила за свої скандальні слова, в яких вона порівняла Україну з концентраційним табором. Артистка визнала, що її висловлювання під час нещодавнього інтерв'ю були занадто різкими та недоречними. Крім того, виконавиця категорично заперечила чутки про свої наміри розпочати політичну кар'єру найближчим часом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Олі Полякової.

Відмова від політичних амбіцій

Співачка запевнила своїх шанувальників, що всі розмови про її похід у владу є звичайною вигадкою користувачів соціальних мереж. Подібні припущення почали масово з'являтися у медіапросторі після її резонансної розмови з відомою ведучою Раміною Есхакзай.

"Ніякої політики, мене туди записали без мене. Я сама про це з інтернету дізнаюся. Ніяких політичних проєктів, всі ці прогнози, це чиясь маячня та хвора фантазія. Ніяких партій, ніякої політики", — заявила артистка.

Вона додала, що планує надалі займатися виключно творчістю.

Полякова перепросила за порівняння з концтабором

Також співачка вибачилася за своє порівняння України з концтабором. Нагадаємо, раніше Полякова заявила, що вважає Україну не вільною країною, оскільки публічним людям постійно доводиться "озиратися", коли вони щось роблять чи говорять. Також вона порівняла життя в Україні з Радянським Союзом та навіть концтабором.

"Це слово завелике для таких порівнянь. Не треба було його використовувати. Що воно значить, насправді знають ті, хто був в полоні. А я не знаю. І це правда. Було різко і зайве", — вибачилася співачка.

Артистка подякувала за розуміння всім шанувальникам, які підтримали її у складний момент.

Як писали Новини.LIVE раніше, у ексклюзивному коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік під час фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala 2026, Оля Полякова відверто розповіла про свою позицію та відношення до критики. Також співачка поділилася враженнями від виступу в Латвії та розказала про підтримку України з боку цієї країни.

Також ми писали, що на фестивалі Laima Rendezvous Jūrmala 2026 російський співак та музикант Андрій Макаревич передав слова підтримки українцям та українською мовою окремо звернувся до своїх друзів і шанувальників.