Окупанти атакували дроном авто на Херсонщині: загинула 77-річна жінка

Наслідки обстрілу РФ Херсонщини. Фото: ДСНС

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

Російські війська вранці 7 серпня атакували безпілотником цивільний автомобіль у Бериславському районі Херсонської області. Внаслідок удару загинула 77-річна жінка, ще один чоловік дістав тяжкі поранення.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, інформує Новини.LIVE.

Росіяни атакували цивільний автомобіль

За даними слідства, близько 07:50 російські військові атакували безпілотником цивільний автомобіль на автодорозі поблизу села Нова Кубань Бериславського району.

Унаслідок удару загинула жінка 1949 року народження. Чоловік 1956 року народження, який також перебував у транспортному засобі, зазнав тяжких множинних вибухових та осколкових поранень голови, тулуба, кінцівок і правого ока, а також інших травм.

Наразі потерпілий перебуває під наглядом медиків та отримує необхідну допомогу.

За фактом атаки правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини.

Прокурори спільно зі слідчими документують черговий воєнний злочин, вчинений російськими військовими.

Як повідомляли Новини.LIVE, 6 серпня російські війська масовано атакували Харківщину. У Балаклії внаслідок ударів загинули троє мирних жителів, а в Лозовій безпілотники влучили по залізничній станції, через що загинули двоє людей та ще кілька дістали поранення.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська обстріляли дитячу лікарню в Запоріжжі. Внаслідок атаки було пошкоджено будівлю медзакладу, а правоохоронці документували черговий воєнний злочин РФ.